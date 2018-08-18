Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
пока в Штатах осторожно, с оглядкой на чокнутый спрос, валятся фьючерсы на деревяхи, у некого самого крупного продавца оконных профилей в стране в мае объем физической реализации скакнул в 1,8 раза выше плана, притом, что цена отросла с НГ на 20%. По стечению обстоятельств эта же, известная в широких массах фирма занимается инженерными сетями и там все скромно - реализация в мае всего-то на 20% выше плановых показателей. Пока все надежды на дешевей деревях в Штатах и ближайшее заседание комитета по открытым рынкам.
kianushkolosov написав:Я из тех кому на файна таун не хватило, в силу жизненных обстоятельств привязан на ближайшие годы к Нивкам, район Салютной. После продажи трешки в провиции доложил сбережения, одолжил у друзей и купил треху в кирпичной хрущевке, по Салютной в двух шагах от Щербаковского. Часто смотрю на Файна таун, пока была вырисована первая линия она казалась просто вау, но теперь проезжая со стороны Туполева видно что как то плотноватенько, немного чересчур. В глазах рябит. Может оно визуально и субъективно, незнаю. Как альтернативу Файна таун не рассматривал бы, из - за газоблока в первую очередь. Со временем мечтаю о часном доме или половине на Нивках
Т.е. газоблок в ваших глазах больший минус, чем кирпичная хрущевка со всеми ее прелестями?
Файна таун переоценен, газоблок + плотная застройка. Кипричные хрущи на Нивках иногда имеют максимально справедливую цену 1 килобакс/м^2
kianushkolosov написав:Файна таун переоценен, газоблок + плотная застройка. Кипричные хрущи на Нивках иногда имеют максимально справедливую цену 1 килобакс/м^2
Если в ФТ при всех прочих равных еще и был бы красный кирпич и менее плотная застройка, то категория комплекса смела перешагнула бы в какой-нить премиум с ценником от 4куе метр. Да, вполне возможно, что текущий ценник ФТ несколько задран - в частности, потому что подобных комплексов пока очень мало. Но в любом случае, как комплекс ,ФТ с его "плохим газоблоком", несравнимо лучше любой "экологичной" ЖБ панели или "экокирпича" в хрущовках в этом районе. Потому, собственно, и дороже
airmax78 написав:Почему и обидно, что Серж не прислушался.
это-уныло https://faynatown.com.ua/main/media/lay ... HodTTP.pdf Насчёт прислушаться к другим. Девал 2008 и 2014 Банкопад 2014-2015 Долгострои с 2005 и до наших дней. Аркада. Укрбуд и прочие мелкие до них Кому верить? Ответственность лучше брать на себя, а не кивать на советы других. Среди Ваших советов был Кирилловский Гай В советах Прохожего был Миракс Если бакс был стабилен в 2016-2020, а доходы населения растут, то почему всё так долго строится? Надо же быстро, чтобы много заработать. Но нет. Подорожавший за 2 года совкошлак-аномалия. Дорожание непродающихся по году неликвидов и квартир без документов в проблемных домах-аномалия Были приемлемые ( компромиссные) варианты начала 2000-х под ремонт или новострой без ремонта, но остающиеся 5000 у.е. на ремонт не оставляли шансов на переезд.
На форуме можно посмотреть на настроения и обменяться мнениями . Всего-то.
По ссылке практически идеальная квартира. Архиматика сделала невозможное. Именно об этом я Вам и писал. Жаль, что Вы такой упертый и не умеете слушать. Даже если бы эти тараканы, на счет комнат по 15 квадратов, Вас не покинули - продали бы сейчас эту треху ну, наверное, за 200куе как минимум. В КГ, повторюсь, пердлагал Вам посмотреть на дома в высокой степени готовности, которые сейчас уже заселены. Но по КГ я Вам в личку не писал. А по ФТ - не удержался, потому что на мой взгляд, это был абсолютно идеальный вариант для Вас.
Зато в Успіха нема тарганів. Взяв 1к, перепланував, виділи дітям комірку-КПЗ, зашклив балкон, і відчувається як 3к (с)
kianushkolosov написав:Я из тех кому на файна таун не хватило, в силу жизненных обстоятельств привязан на ближайшие годы к Нивкам, район Салютной. После продажи трешки в провиции доложил сбережения, одолжил у друзей и купил треху в кирпичной хрущевке, по Салютной в двух шагах от Щербаковского. Часто смотрю на Файна таун, пока была вырисована первая линия она казалась просто вау, но теперь проезжая со стороны Туполева видно что как то плотноватенько, немного чересчур. В глазах рябит. Может оно визуально и субъективно, незнаю. Как альтернативу Файна таун не рассматривал бы, из - за газоблока в первую очередь. Со временем мечтаю о часном доме или половине на Нивках
Т.е. газоблок в ваших глазах больший минус, чем кирпичная хрущевка со всеми ее прелестями?
airmax78 написав:Так соответствующая наценка появилась только сейчас, когда уже все увидели, что таки да, "вау" и поперли не глядя на ценник. Но то, что будет вау было понятно еще на котловане. Ладно, че уже говорить.
Когда было па 800, то всякое гуано типа варшавского, варшавского плюс и аркады было па 400-500, при этом они в плюс минус одном классе. Наценка у КАНа была всегда, чё уж говорить, когда покупал за 1,3 куе Смарт плазу комфорт Таун обрывал телефон и предлагал па 1,1 куе. К сожалению наши девелоперы не начнут массово строить в стиле кана, тк разгребают и так. Зачем условной Столице что то там изобретать.э? Они это поняли после квартета и хофмана и давай пердолить стены. Какая там придовая