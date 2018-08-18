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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 чер, 2021 13:51
Faceless будьте ласкаві, а коли ви кажете про класи житла, на яку нормативку ви спираетесь?..
Додано: Пон 14 чер, 2021 13:52
Додано: Пон 14 чер, 2021 13:59
То есть 1 килобакс за гвно из 50х годов это нормально, а Файна Таун с бассейном переоценен. Что значит плотно? Основная застройка до 9 этажей со вставками из 16 Ти этажек. Плотно это когда такая же застройка, но на 25 этажей. Меня всегда расстраивает когда сравнивают плотность. Посмотрите величину участка и количество квартир, а потом сравните, например, с другими ЖК, по той же схеме.
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