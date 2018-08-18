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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7642764376447645

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 92
1. Зросли більш, як на 15%
17%
16
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
37%
34
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 13:51

Faceless будьте ласкаві, а коли ви кажете про класи житла, на яку нормативку ви спираетесь?..
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 13:52

  Faceless написав:
  flyman написав:А що мені ФТ, якщо в Бучі набагато файніше, чим соціальне житло з овноблока в іпенях Нивок.

А цоколь в Бучі - це прям преміум класс в діловому центрі? :mrgreen:

Тобі як Франту тре в 100500 раз розтлумачити про плацдарм оточення Києва?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 13:59

  kianushkolosov написав:[
Файна таун переоценен, газоблок + плотная застройка. Кипричные хрущи на Нивках иногда имеют максимально справедливую цену 1 килобакс/м^2

То есть 1 килобакс за гвно из 50х годов это нормально, а Файна Таун с бассейном переоценен. Что значит плотно? Основная застройка до 9 этажей со вставками из 16 Ти этажек. Плотно это когда такая же застройка, но на 25 этажей. Меня всегда расстраивает когда сравнивают плотность. Посмотрите величину участка и количество квартир, а потом сравните, например, с другими ЖК, по той же схеме.
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  #<1 ... 7642764376447645
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