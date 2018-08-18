Додано: Пон 14 чер, 2021 14:03

hume написав: Файна Таун похож на обычные западно европейские комплексы спора нет. Просто у нас он преподносится как "вау", с соответствующей наценкой, по сравнению с 95 % новых жилых построек это таки "вау". Файна Таун похож на обычные западно европейские комплексы спора нет. Просто у нас он преподносится как "вау", с соответствующей наценкой, по сравнению с 95 % новых жилых построек это таки "вау".

Мы не можем везде и сразу построить город-сад. Поэтому идем вперед небольшими шагами. Построили чуть просторнее, лучше, круче, комфортнее, современее и уже "вау". Прошло лет 5-10 и это вау уже не такое впечатляющее, как новое. Прогресс. А укропы очень быстро прогрессирующая нация, любящая вау. Нам его только подавай, заглотим все, что будет построено по новейшим стандартам. Так постепенно и построим город-сад. Будем жить в таком, что пока видим только в голливудском кино и в проспектах будущего.Уже лет через десять.Только надо активнее боксёру давать поджопники и разогнать воровскую строительную мафию вокруг него.