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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 чер, 2021 13:51
Faceless будьте ласкаві, а коли ви кажете про класи житла, на яку нормативку ви спираетесь?..
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Додано: Пон 14 чер, 2021 13:52
Faceless написав: flyman написав:
А що мені ФТ, якщо в Бучі набагато файніше, чим соціальне житло з овноблока в іпенях Нивок.
А цоколь в Бучі - це прям преміум класс в діловому центрі?
Тобі як Франту тре в 100500 раз розтлумачити про плацдарм оточення Києва?
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Додано: Пон 14 чер, 2021 13:59
kianushkolosov написав:
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Файна таун переоценен, газоблок + плотная застройка. Кипричные хрущи на Нивках иногда имеют максимально справедливую цену 1 килобакс/м^2
То есть 1 килобакс за гвно из 50х годов это нормально, а Файна Таун с бассейном переоценен. Что значит плотно? Основная застройка до 9 этажей со вставками из 16 Ти этажек. Плотно это когда такая же застройка, но на 25 этажей. Меня всегда расстраивает когда сравнивают плотность. Посмотрите величину участка и количество квартир, а потом сравните, например, с другими ЖК, по той же схеме.
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Додано: Пон 14 чер, 2021 14:03
hume написав:
Файна Таун похож на обычные западно европейские комплексы спора нет. Просто у нас он преподносится как "вау", с соответствующей наценкой, по сравнению с 95 % новых жилых построек это таки "вау".
Мы не можем везде и сразу построить город-сад. Поэтому идем вперед небольшими шагами. Построили чуть просторнее, лучше, круче, комфортнее, современее и уже "вау". Прошло лет 5-10 и это вау уже не такое впечатляющее, как новое. Прогресс. А укропы очень быстро прогрессирующая нация, любящая вау. Нам его только подавай, заглотим все, что будет построено по новейшим стандартам. Так постепенно и построим город-сад. Будем жить в таком, что пока видим только в голливудском кино и в проспектах будущего.
Уже лет через десять.
Только надо активнее боксёру давать поджопники и разогнать воровскую строительную мафию вокруг него.
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Додано: Пон 14 чер, 2021 14:07
flyman написав: Faceless написав: flyman написав:
А що мені ФТ, якщо в Бучі набагато файніше, чим соціальне житло з овноблока в іпенях Нивок.
А цоколь в Бучі - це прям преміум класс в діловому центрі?
Тобі як Франту тре в 100500 раз розтлумачити про плацдарм оточення Києва?
та розтлумачь хоть раз внятно в чем сакральный смысл этого окружения?
от повторения этого дурацкого словосочетания его смысл яснее не становится
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Додано: Пон 14 чер, 2021 14:09
plugatyrev написав:Faceless будьте ласкаві, а коли ви кажете про класи житла, на яку нормативку ви спираетесь?..
А є нормативна база для цих класів? Я не бачив
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Додано: Пон 14 чер, 2021 14:10
kingkongovets написав: flyman написав: Faceless написав:
А цоколь в Бучі - це прям преміум класс в діловому центрі?
Тобі як Франту тре в 100500 раз розтлумачити про плацдарм оточення Києва?
та розтлумачь хоть раз внятно в чем сакральный смысл этого окружения?
от повторения этого дурацкого словосочетания его смысл яснее не становится
Диверсификация по веткам ШРТ.
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Додано: Пон 14 чер, 2021 14:11
Как пример "адской плотности КАНа" приведу два проекта.
Юнит Сити, земли 8 га, квартир 2500.
Креатор сити, земли 4 га, квартир 1900.
При чем их было 1900 при старом проекте, где вторая линия домов была до 15 этажей. На сегодня все дома по 25.
Кстати, некоторые проекты 2008 годов, те которые сегодня вообще не модные, вмещали где то 500-700 квартир на 2-2,5 га.
Востаннє редагувалось hume
в Пон 14 чер, 2021 14:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 14 чер, 2021 14:13
Natt написав:
У нас бар в ЖК. Оно вроде и удобно, особенно когда футбол хочется посмотреть.
Смотрела вчера?
Просто супер. Україна понад усе! Хотя крупно поставил на наших и попал. Но не вешать нос. Еще отыграемся.
Наши победы впереди.
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Додано: Пон 14 чер, 2021 14:30
hume написав:
Кстати, некоторые проекты 2008 годов, те которые сегодня вообще не модные, вмещали где то 500-700 квартир на 2-2,5 га.
Вмещали. Но придомовая была капец бестолковая. В лучшем случае - огромная просторная парковка.
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