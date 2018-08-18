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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 чер, 2021 14:31
airmax78 написав: kingkongovets написав: flyman написав:
[quote="5243880:Faceless"]
А цоколь в Бучі - це прям преміум класс в діловому центрі?
Тобі як Франту тре в 100500 раз розтлумачити про плацдарм оточення Києва?
та розтлумачь хоть раз внятно в чем сакральный смысл этого окружения?
от повторения этого дурацкого словосочетания его смысл яснее не становится
Диверсификация по веткам ШРТ.[/quote]
ну и в чем ее смысл?
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Востаннє редагувалось kingkongovets
в Пон 14 чер, 2021 14:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 14 чер, 2021 14:32
Faceless написав: flyman написав:
А що мені ФТ, якщо в Бучі набагато файніше, чим соціальне житло з овноблока в іпенях Нивок.
А цоколь в Бучі - це прям преміум класс в діловому центрі?
Ого, модератор булінгом займається
Оце здобули
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Додано: Пон 14 чер, 2021 14:32
kianushkolosov написав:
Файна таун переоценен, газоблок + плотная застройка
Я, как человек крайне рациональный, даже не могу представить что бы меня могло заставить там купить жилье по этой цене. Даже если бы были деньги с излишком. Единственное - это если стоит задача полностью исключить среди соседей не только алкашей, наркоманов, но и людей с достатком ниже среднего, а также свести количество арендаторов к минимуму(хотя арендаторы гораздо спокойнее хозяев обычно).
Бассейн? В стране, которая не относится к южным - это абсурд с точки зрения здравомыслящего. Но ведутся. Купить айфон в момент выхода новой модели - тоже абсурд. Но тоже покупают, поскольку ведутся на примочки маркетологов.
Я, честно, не знаю кто там покупает в ФТ, но похоже, что это те же люди, которые и покупают айфоны
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Додано: Пон 14 чер, 2021 14:34
airmax78 написав:
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Диверсификация по веткам ШРТ.
это какая-то лажа. Когда старый подвижной состав окончательно рассыплется, а на новый денех не будут, все равно УЗ станет перед дилемой: прекратить транспортное сообщение или сделать проезд по 100-200 грн (в текущих ценах). Станции метро как-то перспективнее выглядят, но то все и так знают.
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Додано: Пон 14 чер, 2021 14:35
airmax78 написав:
Аллергия у человека на газоблок. Бывает.
Ну лично я зашла в квартиру из газоблока и офигела - слышимость пипец просто.
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Додано: Пон 14 чер, 2021 14:36
Libo написав: hume написав:
Файна Таун похож на обычные западно европейские комплексы спора нет. Просто у нас он преподносится как "вау", с соответствующей наценкой, по сравнению с 95 % новых жилых построек это таки "вау".
Мы не можем везде и сразу построить город-сад. Поэтому идем вперед небольшими шагами. Построили чуть просторнее, лучше, круче, комфортнее, современее и уже "вау". Прошло лет 5-10 и это вау уже не такое впечатляющее, как новое. Прогресс. А укропы очень быстро прогрессирующая нация, любящая вау. Нам его только подавай, заглотим все, что будет построено по новейшим стандартам. Так постепенно и построим город-сад. Будем жить в таком, что пока видим только в голливудском кино и в проспектах будущего.
Уже лет через десять.
Только надо активнее боксёру давать поджопники и разогнать воровскую строительную мафию вокруг него.
то що, через 5-10 років, ПОХ, Варшавський, Навігатор і подібне зносити під корінь?
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 14 чер, 2021 14:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 14 чер, 2021 14:37
flyman написав: Faceless написав: flyman написав:
А що мені ФТ, якщо в Бучі набагато файніше, чим соціальне житло з овноблока в іпенях Нивок.
А цоколь в Бучі - це прям преміум класс в діловому центрі?
Тобі як Франту тре в 100500 раз розтлумачити про плацдарм оточення Києва?
Я 100501-й раз перепитую у п.Флаймена: навіщо він скупляє неліквід, в якому ніхто не живе? І, очевидно, жити не буде.
Років 60-70 назад - подібне житло (напівпідвали і горища) - були в моді)))"Родимые пятна капитализма".
Зараз знайти споживачів на подібне "житло" - вельми важко.
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Додано: Пон 14 чер, 2021 14:37
Natt написав: airmax78 написав:
Аллергия у человека на газоблок. Бывает.
Ну лично я зашла в квартиру из газоблока и офигела - слышимость пипец просто.
Ти мене чуєш?
Я тебе не тільки чую, а й бачу.
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Додано: Пон 14 чер, 2021 14:38
change_pm написав: Faceless написав: flyman написав:
А що мені ФТ, якщо в Бучі набагато файніше, чим соціальне житло з овноблока в іпенях Нивок.
А цоколь в Бучі - це прям преміум класс в діловому центрі?
Ого, модератор булінгом займається
Оце здобули
Ага, Сержик-ик, вже в чистилищі.
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Додано: Пон 14 чер, 2021 14:38
kingkongovets написав:
airmax78 написав:Диверсификация по веткам ШРТ.
ну и в чем ее смысл?
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Смысла нет. Но, как у нас принято говорить: sounds like a plan.
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