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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 76447645764676477648>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 94
1. Зросли більш, як на 15%
17%
16
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
36
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 14:31

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
  flyman написав:[quote="5243880:Faceless"]
А цоколь в Бучі - це прям преміум класс в діловому центрі? :mrgreen:

Тобі як Франту тре в 100500 раз розтлумачити про плацдарм оточення Києва?


та розтлумачь хоть раз внятно в чем сакральный смысл этого окружения?
от повторения этого дурацкого словосочетания его смысл яснее не становится

Диверсификация по веткам ШРТ.[/quote]
ну и в чем ее смысл?


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Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 14 чер, 2021 14:32, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 14:32

  Faceless написав:
  flyman написав:А що мені ФТ, якщо в Бучі набагато файніше, чим соціальне житло з овноблока в іпенях Нивок.

А цоколь в Бучі - це прям преміум класс в діловому центрі? :mrgreen:

Ого, модератор булінгом займається :shock:

Оце здобули :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 14:32

  kianushkolosov написав:Файна таун переоценен, газоблок + плотная застройка

Я, как человек крайне рациональный, даже не могу представить что бы меня могло заставить там купить жилье по этой цене. Даже если бы были деньги с излишком. Единственное - это если стоит задача полностью исключить среди соседей не только алкашей, наркоманов, но и людей с достатком ниже среднего, а также свести количество арендаторов к минимуму(хотя арендаторы гораздо спокойнее хозяев обычно).
Бассейн? В стране, которая не относится к южным - это абсурд с точки зрения здравомыслящего. Но ведутся. Купить айфон в момент выхода новой модели - тоже абсурд. Но тоже покупают, поскольку ведутся на примочки маркетологов.
Я, честно, не знаю кто там покупает в ФТ, но похоже, что это те же люди, которые и покупают айфоны
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 14:34

  airmax78 написав:..
Диверсификация по веткам ШРТ.

это какая-то лажа. Когда старый подвижной состав окончательно рассыплется, а на новый денех не будут, все равно УЗ станет перед дилемой: прекратить транспортное сообщение или сделать проезд по 100-200 грн (в текущих ценах). Станции метро как-то перспективнее выглядят, но то все и так знают.
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 14:35

  airmax78 написав:Аллергия у человека на газоблок. Бывает.

Ну лично я зашла в квартиру из газоблока и офигела - слышимость пипец просто.
Natt
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 14:36

  Libo написав:
  hume написав:Файна Таун похож на обычные западно европейские комплексы спора нет. Просто у нас он преподносится как "вау", с соответствующей наценкой, по сравнению с 95 % новых жилых построек это таки "вау".


Мы не можем везде и сразу построить город-сад. Поэтому идем вперед небольшими шагами. Построили чуть просторнее, лучше, круче, комфортнее, современее и уже "вау". Прошло лет 5-10 и это вау уже не такое впечатляющее, как новое. Прогресс. А укропы очень быстро прогрессирующая нация, любящая вау. Нам его только подавай, заглотим все, что будет построено по новейшим стандартам. Так постепенно и построим город-сад. Будем жить в таком, что пока видим только в голливудском кино и в проспектах будущего. :roll: Уже лет через десять. :!: Только надо активнее боксёру давать поджопники и разогнать воровскую строительную мафию вокруг него. :lol:

то що, через 5-10 років, ПОХ, Варшавський, Навігатор і подібне зносити під корінь?
Востаннє редагувалось flyman в Пон 14 чер, 2021 14:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 14:37

  flyman написав:
  Faceless написав:
  flyman написав:А що мені ФТ, якщо в Бучі набагато файніше, чим соціальне житло з овноблока в іпенях Нивок.

А цоколь в Бучі - це прям преміум класс в діловому центрі? :mrgreen:

Тобі як Франту тре в 100500 раз розтлумачити про плацдарм оточення Києва?

Я 100501-й раз перепитую у п.Флаймена: навіщо він скупляє неліквід, в якому ніхто не живе? І, очевидно, жити не буде.

Років 60-70 назад - подібне житло (напівпідвали і горища) - були в моді)))"Родимые пятна капитализма".
Зараз знайти споживачів на подібне "житло" - вельми важко.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 14:37

  Natt написав:
  airmax78 написав:Аллергия у человека на газоблок. Бывает.

Ну лично я зашла в квартиру из газоблока и офигела - слышимость пипец просто.


Ти мене чуєш?
Я тебе не тільки чую, а й бачу.
:shock:
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 14:38

  change_pm написав:
  Faceless написав:
  flyman написав:А що мені ФТ, якщо в Бучі набагато файніше, чим соціальне житло з овноблока в іпенях Нивок.

А цоколь в Бучі - це прям преміум класс в діловому центрі? :mrgreen:

Ого, модератор булінгом займається :shock:

Оце здобули :roll:

Ага, Сержик-ик, вже в чистилищі.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 14:38

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Диверсификация по веткам ШРТ.

ну и в чем ее смысл?


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Смысла нет. Но, как у нас принято говорить: sounds like a plan.
airmax78
 
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