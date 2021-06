Додано: Пон 14 чер, 2021 14:50

airmax78 написав: kingkongovets написав: airmax78 написав: Диверсификация по веткам ШРТ.

ну и в чем ее смысл?





ну и в чем ее смысл?

Смысла нет. Но, как у нас принято говорить: sounds like a plan. Смысла нет. Но, как у нас принято говорить: sounds like a plan.

Phrasesounds like a plan(informal) Used to indicate agreement with a proposed suggestion.Let's catch a movie after dinner, what do you say? ― Sounds like a plan.