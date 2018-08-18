Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Damien написав:.. Я, честно, не знаю кто там покупает в ФТ, но похоже, что это те же люди, которые и покупают айфоны
я все же думаю, что в первую очередь это люди, которым чуток не хватило на центр. Или те, что побывали в Европах и сделали какие-то свои выводы. У нас главный дизайнер там купила хатынку - довольна, как слон. За ней ломанулись прочие коллеги, но уже вдвое дороже. Тоже не жалуются, хотя пока и не живут - ждут достройки
При роботі віддалено зміст втрачено. Але як провакцинують, здобудуть колективний імунітет, ковід зачахне, тоді, може зміст відновиться. Зміст такий, що витрачати менше часу на добирання до робочого місця.
это какая-то лажа. Когда старый подвижной состав окончательно рассыплется, а на новый денех не будут, все равно УЗ станет перед дилемой: прекратить транспортное сообщение или сделать проезд по 100-200 грн (в текущих ценах). Станции метро как-то перспективнее выглядят, но то все и так знают.
это какая-то лажа. Когда старый подвижной состав окончательно рассыплется, а на новый денех не будут, все равно УЗ станет перед дилемой: прекратить транспортное сообщение или сделать проезд по 100-200 грн (в текущих ценах). Станции метро как-то перспективнее выглядят, но то все и так знают.
flyman написав:то що, через 5-10 років, ПОХ, Варшавський, Навігатор і подібне зносити під корінь?
Нет, но успешные будут перебираться в новое, современное, более комфортное жилье. Всё как сейчас. Те, кто строил в 2000-е, с завистью посматривают на строящееся сейчас и уже некоторые перебираются. Стандарты повыше.