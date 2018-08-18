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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7645764676477648>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 94
1. Зросли більш, як на 15%
17%
16
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
36
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 14:39

  Damien написав:..
Я, честно, не знаю кто там покупает в ФТ, но похоже, что это те же люди, которые и покупают айфоны

я все же думаю, что в первую очередь это люди, которым чуток не хватило на центр. Или те, что побывали в Европах и сделали какие-то свои выводы. У нас главный дизайнер там купила хатынку - довольна, как слон. За ней ломанулись прочие коллеги, но уже вдвое дороже. Тоже не жалуются, хотя пока и не живут - ждут достройки
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 14:40

  kingkongovets написав:
та розтлумачь хоть раз внятно в чем сакральный смысл этого окружения?
от повторения этого дурацкого словосочетания его смысл яснее не становится

Та ладно не поняли, тут всегда будет "а главное - дёшево!" ;)
stm
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 14:40

  flyman написав:то що, через 5-10 років, ПОХ, Варшавський, Навігатор і подібне зносити під корінь?

В идеале - да.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 14:41

  Libo написав:Смотрела вчера? :roll: Просто супер. Україна понад усе! Хотя крупно поставил на наших и попал. Но не вешать нос. Еще отыграемся. :lol: Наши победы впереди. :idea:

Конечно, смотрела! Интересная была игра.
Востаннє редагувалось Natt в Пон 14 чер, 2021 14:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 14:41

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Диверсификация по веткам ШРТ.

ну и в чем ее смысл?


Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk

При роботі віддалено зміст втрачено.
Але як провакцинують, здобудуть колективний імунітет, ковід зачахне, тоді, може зміст відновиться.
Зміст такий, що витрачати менше часу на добирання до робочого місця.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 14:43

  sequence написав:
  airmax78 написав:..
Диверсификация по веткам ШРТ.

это какая-то лажа. Когда старый подвижной состав окончательно рассыплется, а на новый денех не будут, все равно УЗ станет перед дилемой: прекратить транспортное сообщение или сделать проезд по 100-200 грн (в текущих ценах). Станции метро как-то перспективнее выглядят, но то все и так знают.

ШРТ: (міська) електричка, метро, швидкісний трамвай.

УЗ тут боком лише до "приміська електричка"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 14:46

  flyman написав:
  sequence написав:
  airmax78 написав:..
Диверсификация по веткам ШРТ.

это какая-то лажа. Когда старый подвижной состав окончательно рассыплется, а на новый денех не будут, все равно УЗ станет перед дилемой: прекратить транспортное сообщение или сделать проезд по 100-200 грн (в текущих ценах). Станции метро как-то перспективнее выглядят, но то все и так знают.

ШРТ: (міська) електричка, метро, швидкісний трамвай.

УЗ тут боком лише до "приміська електричка"

ну, Кардачи ни к метро, ни к трамваю никакого отношения не имеют. Или я что-та пропустил? ))
верно помню, что у вас там лежбище?
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 14:47

uote="5243921:Frant"

===

  flyman написав:
  Faceless написав:
  flyman написав:А що мені ФТ, якщо в Бучі набагато файніше, чим соціальне житло з овноблока в іпенях Нивок.

А цоколь в Бучі - це прям преміум класс в діловому центрі? :mrgreen:

Тобі як Франту тре в 100500 раз розтлумачити про плацдарм оточення Києва?

Я 100501-й раз перепитую у п.Флаймена: навіщо він скупляє неліквід, в якому ніхто не живе? І, очевидно, жити не буде.

Років 60-70 назад - подібне житло (напівпідвали і горища) - були в моді)))"Родимые пятна капитализма".
Зараз знайти споживачів на подібне "житло" - вельми важко.

====

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/arenda-kvartiry-34m2-b-gmyri-tsokol-bucha-rayon-varshavskogo-rynka-IDLQ16P.html

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/sdam-v-arendu-suhuyu-i-tepluyu-kladovku-v-buche-dlya-hraneniya-veschey-4-5-kv-IDJsnYs.html
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 14:48

  flyman написав:то що, через 5-10 років, ПОХ, Варшавський, Навігатор і подібне зносити під корінь?


Нет, но успешные будут перебираться в новое, современное, более комфортное жилье. Всё как сейчас. Те, кто строил в 2000-е, с завистью посматривают на строящееся сейчас и уже некоторые перебираются. Стандарты повыше.
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 14:50

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Диверсификация по веткам ШРТ.

ну и в чем ее смысл?


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Смысла нет. Но, как у нас принято говорить: sounds like a plan.


https://en.wiktionary.org/wiki/sounds_like_a_plan

Phrase
sounds like a plan

(informal) Used to indicate agreement with a proposed suggestion.
Let's catch a movie after dinner, what do you say? ― Sounds like a plan.
Synonym: sounds good
flyman
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  #<1 ... 7645764676477648>
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