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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 14 чер, 2021 14:51
Розсмішив.
Реально розсмішив.
Там в ремонт та меблі було вкладено 10 000 дол.
І невідомо, за скільки реально здастся.
Можливо, за 3500 грн?
То є підвал в Єпенях, за 20 км від Києва.
_______
Взагалі-то підвали і горища з точки зору гігієни - не найкраще місце для проживання.
Можливо, не всі це знають. Мікобактерії туберкульозу полюбляють сирі вологі місця.
Нарот нині неграмотний, одним оком дивиться ТВ, другим - Куосакі читає)))
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 14 чер, 2021 14:56, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 14 чер, 2021 14:52
sequence написав: flyman написав: sequence написав:
это какая-то лажа. Когда старый подвижной состав окончательно рассыплется, а на новый денех не будут, все равно УЗ станет перед дилемой: прекратить транспортное сообщение или сделать проезд по 100-200 грн (в текущих ценах). Станции метро как-то перспективнее выглядят, но то все и так знают.
ШРТ: (міська) електричка, метро, швидкісний трамвай.
УЗ тут боком лише до "приміська електричка"
ну, Кардачи ни к метро, ни к трамваю никакого отношения не имеют. Или я что-та пропустил? ))
верно помню, что у вас там лежбище?
Там сама центрова локація: зразу 3 міських ШРТ і одне приміське. Мєсто агонь!
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Додано: Пон 14 чер, 2021 14:54
flyman написав:
Там сама центрова локація: зразу 3 міських ШРТ і одне приміське. Мєсто агонь!
біля станцій ЖД - величезна кількість сумнівної публіки, якихось напівбомжів.
Флаймене, їм плануєте здавати своє чудо-житло в Бучі?
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Додано: Пон 14 чер, 2021 14:57
airmax78 написав:
А по ФТ - не удержался, потому что на мой взгляд, это был абсолютно идеальный вариант для Вас.
Вот стараешься причинить людям добро, а они не ценят
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Додано: Пон 14 чер, 2021 15:03
change_pm написав: Faceless написав: flyman написав:
А що мені ФТ, якщо в Бучі набагато файніше, чим соціальне житло з овноблока в іпенях Нивок.
А цоколь в Бучі - це прям преміум класс в діловому центрі?
Ого, модератор булінгом займається
Оце здобули
Де ж тут булінг. Я нічого не маю проти ні цоколя, ні кавалірок з шрт. Але з цоколя бюджетного будинку десь в Бучі писати, що ФТ - то соцжитло з овноблоку в іпенях? Когнітивний дисонанс
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Додано: Пон 14 чер, 2021 15:08
airmax78 написав: flyman написав:
то що, через 5-10 років, ПОХ, Варшавський, Навігатор і подібне зносити під корінь?
В идеале - да.
А чем вам Варшавский не нравится? Или вы против любого економа?
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Додано: Пон 14 чер, 2021 15:22
Faceless написав:
Де ж тут булінг. Я нічого не маю проти ні цоколя, ні кавалірок з шрт. Але з цоколя бюджетного будинку десь в Бучі писати, що ФТ - то соцжитло з овноблоку в іпенях? Когнітивний дисонанс
Постійно переходите на особистості, а ще й модератор. Якщо Флай напише з Тарьян-Хаусу що піноблок в ФТ - це керамічна цегла - вона стане керамічною цеглою? До чого тут місцезнаходження дописувача? Л
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Додано: Пон 14 чер, 2021 15:25
foxluck написав: airmax78 написав:
А по ФТ - не удержался, потому что на мой взгляд, это был абсолютно идеальный вариант для Вас.
Вот стараешься причинить людям добро, а они не ценят
может, человек в центре жить хочет, а форумчане здесь его хотели в ипеня Нивок поселить.
или у него есть сакральный район. Это же не та ситуация, когда приехал и сразу надо в Киеве что-то купить.
Человек уже пожил тут с 10-ток лет и присмотрелся.
Где-то встречалось, что арендовал на Антоновича. Хочешь-не хочешь, а это надолго откладывается в подсознании. 100 %
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Додано: Пон 14 чер, 2021 15:26
Libo написав: flyman написав:
то що, через 5-10 років, ПОХ, Варшавський, Навігатор і подібне зносити під корінь?
Нет, но успешные будут перебираться в новое, современное, более комфортное жилье. Всё как сейчас. Те, кто строил в 2000-е, с завистью посматривают на строящееся сейчас и уже некоторые перебираются. Стандарты повыше.
Кожні 5 років?
І бажано - далі від Києва, ближче до зайчиків і білочок?
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