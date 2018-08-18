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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7645764676477648

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 94
1. Зросли більш, як на 15%
17%
16
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
36
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 14:51

  flyman написав:uote="5243921:Frant"

  flyman написав:Тобі як Франту тре в 100500 раз розтлумачити про плацдарм оточення Києва?

Я 100501-й раз перепитую у п.Флаймена: навіщо він скупляє неліквід, в якому ніхто не живе? І, очевидно, жити не буде.

Років 60-70 назад - подібне житло (напівпідвали і горища) - були в моді)))"Родимые пятна капитализма".
Зараз знайти споживачів на подібне "житло" - вельми важко.
====
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/arenda-kvartiry-34m2-b-gmyri-tsokol-bucha-rayon-varshavskogo-rynka-IDLQ16P.html

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/sdam-v-arendu-suhuyu-i-tepluyu-kladovku-v-buche-dlya-hraneniya-veschey-4-5-kv-IDJsnYs.html


Розсмішив.
Реально розсмішив.
Там в ремонт та меблі було вкладено 10 000 дол.
І невідомо, за скільки реально здастся.
Можливо, за 3500 грн?
То є підвал в Єпенях, за 20 км від Києва.
_______
Взагалі-то підвали і горища з точки зору гігієни - не найкраще місце для проживання.
Можливо, не всі це знають. Мікобактерії туберкульозу полюбляють сирі вологі місця.

Нарот нині неграмотний, одним оком дивиться ТВ, другим - Куосакі читає))) :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Пон 14 чер, 2021 14:56, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 14:52

  sequence написав:
  flyman написав:
  sequence написав: это какая-то лажа. Когда старый подвижной состав окончательно рассыплется, а на новый денех не будут, все равно УЗ станет перед дилемой: прекратить транспортное сообщение или сделать проезд по 100-200 грн (в текущих ценах). Станции метро как-то перспективнее выглядят, но то все и так знают.

ШРТ: (міська) електричка, метро, швидкісний трамвай.

УЗ тут боком лише до "приміська електричка"

ну, Кардачи ни к метро, ни к трамваю никакого отношения не имеют. Или я что-та пропустил? ))
верно помню, что у вас там лежбище?

Там сама центрова локація: зразу 3 міських ШРТ і одне приміське. Мєсто агонь!
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 14:54

  flyman написав:Там сама центрова локація: зразу 3 міських ШРТ і одне приміське. Мєсто агонь!
біля станцій ЖД - величезна кількість сумнівної публіки, якихось напівбомжів.
Флаймене, їм плануєте здавати своє чудо-житло в Бучі?
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 14:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:А по ФТ - не удержался, потому что на мой взгляд, это был абсолютно идеальный вариант для Вас.

Вот стараешься причинить людям добро, а они не ценят :)
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 15:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

change_pm написав:
  Faceless написав:
  flyman написав:А що мені ФТ, якщо в Бучі набагато файніше, чим соціальне житло з овноблока в іпенях Нивок.

А цоколь в Бучі - це прям преміум класс в діловому центрі? :mrgreen:

Ого, модератор булінгом займається :shock:

Оце здобули :roll:


Де ж тут булінг. Я нічого не маю проти ні цоколя, ні кавалірок з шрт. Але з цоколя бюджетного будинку десь в Бучі писати, що ФТ - то соцжитло з овноблоку в іпенях? Когнітивний дисонанс
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 15:08

  airmax78 написав:
  flyman написав:то що, через 5-10 років, ПОХ, Варшавський, Навігатор і подібне зносити під корінь?

В идеале - да.

А чем вам Варшавский не нравится? Или вы против любого економа?
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 15:22

  Faceless написав:Де ж тут булінг. Я нічого не маю проти ні цоколя, ні кавалірок з шрт. Але з цоколя бюджетного будинку десь в Бучі писати, що ФТ - то соцжитло з овноблоку в іпенях? Когнітивний дисонанс

Постійно переходите на особистості, а ще й модератор. Якщо Флай напише з Тарьян-Хаусу що піноблок в ФТ - це керамічна цегла - вона стане керамічною цеглою? До чого тут місцезнаходження дописувача? Л-логіка.
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 15:25

  foxluck написав:
  airmax78 написав:А по ФТ - не удержался, потому что на мой взгляд, это был абсолютно идеальный вариант для Вас.

Вот стараешься причинить людям добро, а они не ценят :)


может, человек в центре жить хочет, а форумчане здесь его хотели в ипеня Нивок поселить.
или у него есть сакральный район. Это же не та ситуация, когда приехал и сразу надо в Киеве что-то купить.
Человек уже пожил тут с 10-ток лет и присмотрелся.
Где-то встречалось, что арендовал на Антоновича. Хочешь-не хочешь, а это надолго откладывается в подсознании. 100  % :)
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 15:26

  Libo написав:
  flyman написав:то що, через 5-10 років, ПОХ, Варшавський, Навігатор і подібне зносити під корінь?


Нет, но успешные будут перебираться в новое, современное, более комфортное жилье. Всё как сейчас. Те, кто строил в 2000-е, с завистью посматривают на строящееся сейчас и уже некоторые перебираются. Стандарты повыше.

Кожні 5 років?
І бажано - далі від Києва, ближче до зайчиків і білочок?
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