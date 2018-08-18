Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Розсмішив. Реально розсмішив. Там в ремонт та меблі було вкладено 10 000 дол. І невідомо, за скільки реально здастся. Можливо, за 3500 грн? То є підвал в Єпенях, за 20 км від Києва. _______ Взагалі-то підвали і горища з точки зору гігієни - не найкраще місце для проживання. Можливо, не всі це знають. Мікобактерії туберкульозу полюбляють сирі вологі місця.
Нарот нині неграмотний, одним оком дивиться ТВ, другим - Куосакі читає)))
Востаннє редагувалось Frant в Пон 14 чер, 2021 14:56, всього редагувалось 2 разів.
sequence написав: это какая-то лажа. Когда старый подвижной состав окончательно рассыплется, а на новый денех не будут, все равно УЗ станет перед дилемой: прекратить транспортное сообщение или сделать проезд по 100-200 грн (в текущих ценах). Станции метро как-то перспективнее выглядят, но то все и так знают.
Faceless написав:Де ж тут булінг. Я нічого не маю проти ні цоколя, ні кавалірок з шрт. Але з цоколя бюджетного будинку десь в Бучі писати, що ФТ - то соцжитло з овноблоку в іпенях? Когнітивний дисонанс
Постійно переходите на особистості, а ще й модератор. Якщо Флай напише з Тарьян-Хаусу що піноблок в ФТ - це керамічна цегла - вона стане керамічною цеглою? До чого тут місцезнаходження дописувача? Л-логіка.
airmax78 написав:А по ФТ - не удержался, потому что на мой взгляд, это был абсолютно идеальный вариант для Вас.
Вот стараешься причинить людям добро, а они не ценят
может, человек в центре жить хочет, а форумчане здесь его хотели в ипеня Нивок поселить. или у него есть сакральный район. Это же не та ситуация, когда приехал и сразу надо в Киеве что-то купить. Человек уже пожил тут с 10-ток лет и присмотрелся. Где-то встречалось, что арендовал на Антоновича. Хочешь-не хочешь, а это надолго откладывается в подсознании. 100 %