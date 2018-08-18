Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 чер, 2021 15:54
flyman написав:
Я ж пишу не про цоколь, а про ЖК в Бучі з низькоповерховою забудовою, прибудинковою територію і всім таким.
ЖК в Бучі - хіба не соцжитло? (При тому що ФТ яж ніяк не соцжитло). Скоріш за все теж з газоблоку. І хіба це не іпеня?
Faceless
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Додано: Пон 14 чер, 2021 15:54
airmax78 написав: flyman написав: airmax78 написав:
Смысла нет. Но, как у нас принято говорить: sounds like a plan.
https://en.wiktionary.org/wiki/sounds_like_a_plan
Phrase
sounds like a plan
(informal) Used to indicate agreement with a proposed suggestion.
Let's catch a movie after dinner, what do you say? ― Sounds like a plan.
Synonym: sounds good
Именно так: смысла не имеет, но звучит хорошо.
звучить так, що ти одобряєш оточення Києва кавалірками
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Додано: Пон 14 чер, 2021 15:56
Faceless написав: flyman написав:
Я ж пишу не про цоколь, а про ЖК в Бучі з низькоповерховою забудовою, прибудинковою територію і всім таким.
ЖК в Бучі - хіба не соцжитло? (При тому що ФТ яж ніяк не соцжитло). Скоріш за все теж з газоблоку. І хіба це не іпеня?
Соцжитло в Бучі, це, скажімо, гуртожитки склозаводу.
Хрущівки і панельки, теж соцжитло, але рангом повище хрущів та панельок і ньюПОХа.
А ФТ якщо порівняти із, напр., ЖК Буча Квартал, то виглядатиме, що ФТ - жосткий економ.
п.с.
цоколь тут ні до чого.
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Додано: Пон 14 чер, 2021 15:59
flyman написав:
А ФТ якщо порівняти із, напр., ЖК Буча Квартал, то виглядатиме, що ФТ - жосткий економ.
А киньте фотки порівняти, аж цікаво.
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Додано: Пон 14 чер, 2021 16:04
stm написав: kingkongovets написав:
та розтлумачь хоть раз внятно в чем сакральный смысл этого окружения?
от повторения этого дурацкого словосочетания его смысл яснее не становится
Та ладно не поняли, тут всегда будет "а главное - дёшево!"
дешево я понимаю, но зачем скупать мусор вокруг города?
флай уже 100500 раз повторил бред про окружение города кавалирками, но смысл этого мне не ясен до сих пор
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Додано: Пон 14 чер, 2021 16:06
vetalok написав:
А чем вам Варшавский не нравится? Или вы против любого економа?
В проинципе там всё классно и современно.
Есть одно замечания. Квартиры на окраине должны выигрывать у жилья в центре по площади и простору. Хочешь жить в центре за дорого - ютись и считай каждый дециметр. А за те же деньги можешь жить просторно на окраине. А в Варшавском квартиры совсем небольшие, двушка там всего 60 кв.м. и много малогабаритного жилья со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями.
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Додано: Пон 14 чер, 2021 16:14
Faceless написав: flyman написав:
Я ж пишу не про цоколь, а про ЖК в Бучі з низькоповерховою забудовою, прибудинковою територію і всім таким.
ЖК в Бучі - хіба не соцжитло? (При тому що ФТ яж ніяк не соцжитло). ?
ЖК в Єпенях -так, соцжитло.
А напівпідвал - звісно, що ні.
Це нежилий фонд.
Є навіть нормативна документація (НД), де заборонено використовувати напівпідвали для помешкань. Тому там немає централізованого опалення. ((((
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Додано: Пон 14 чер, 2021 16:14
тем временем пригород в лице Софиевских Борщаг упорно отказывается следовать обвальному тренду и рисует порядки 23-27 тыс ("Уютный квартал") с фьючерсом на конец года 2021.
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Додано: Пон 14 чер, 2021 16:20
Faceless написав:
ЖК в Бучі - хіба не соцжитло?
Его можно посуточно сдавать для визитеров местных учреждений.
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