ЖК в Бучі - хіба не соцжитло? (При тому що ФТ яж ніяк не соцжитло). Скоріш за все теж з газоблоку. І хіба це не іпеня?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 чер, 2021 15:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 14 чер, 2021 15:54
звучить так, що ти одобряєш оточення Києва кавалірками
Додано: Пон 14 чер, 2021 15:56
Соцжитло в Бучі, це, скажімо, гуртожитки склозаводу.
Хрущівки і панельки, теж соцжитло, але рангом повище хрущів та панельок і ньюПОХа.
А ФТ якщо порівняти із, напр., ЖК Буча Квартал, то виглядатиме, що ФТ - жосткий економ.
п.с.
цоколь тут ні до чого.
Додано: Пон 14 чер, 2021 15:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 14 чер, 2021 16:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
дешево я понимаю, но зачем скупать мусор вокруг города?
флай уже 100500 раз повторил бред про окружение города кавалирками, но смысл этого мне не ясен до сих пор
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Додано: Пон 14 чер, 2021 16:06
В проинципе там всё классно и современно.
Есть одно замечания. Квартиры на окраине должны выигрывать у жилья в центре по площади и простору. Хочешь жить в центре за дорого - ютись и считай каждый дециметр. А за те же деньги можешь жить просторно на окраине. А в Варшавском квартиры совсем небольшие, двушка там всего 60 кв.м. и много малогабаритного жилья со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями.
Додано: Пон 14 чер, 2021 16:14
ЖК в Єпенях -так, соцжитло.
А напівпідвал - звісно, що ні.
Це нежилий фонд.
Є навіть нормативна документація (НД), де заборонено використовувати напівпідвали для помешкань. Тому там немає централізованого опалення. ((((
Додано: Пон 14 чер, 2021 16:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
тем временем пригород в лице Софиевских Борщаг упорно отказывается следовать обвальному тренду и рисует порядки 23-27 тыс ("Уютный квартал") с фьючерсом на конец года 2021.
Додано: Пон 14 чер, 2021 16:17
Додано: Пон 14 чер, 2021 16:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Зараз переглядають цей форум: spekulant і 14 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|