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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7647764876497650>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 94
1. Зросли більш, як на 15%
17%
16
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
36
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 15:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Я ж пишу не про цоколь, а про ЖК в Бучі з низькоповерховою забудовою, прибудинковою територію і всім таким.

ЖК в Бучі - хіба не соцжитло? (При тому що ФТ яж ніяк не соцжитло). Скоріш за все теж з газоблоку. І хіба це не іпеня?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 15:54

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Смысла нет. Но, как у нас принято говорить: sounds like a plan.


https://en.wiktionary.org/wiki/sounds_like_a_plan

Phrase
sounds like a plan

(informal) Used to indicate agreement with a proposed suggestion.
Let's catch a movie after dinner, what do you say? ― Sounds like a plan.
Synonym: sounds good

Именно так: смысла не имеет, но звучит хорошо.

звучить так, що ти одобряєш оточення Києва кавалірками
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 15:56

  Faceless написав:
  flyman написав:Я ж пишу не про цоколь, а про ЖК в Бучі з низькоповерховою забудовою, прибудинковою територію і всім таким.

ЖК в Бучі - хіба не соцжитло? (При тому що ФТ яж ніяк не соцжитло). Скоріш за все теж з газоблоку. І хіба це не іпеня?

Соцжитло в Бучі, це, скажімо, гуртожитки склозаводу.
Хрущівки і панельки, теж соцжитло, але рангом повище хрущів та панельок і ньюПОХа.

А ФТ якщо порівняти із, напр., ЖК Буча Квартал, то виглядатиме, що ФТ - жосткий економ.



п.с.
цоколь тут ні до чого.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 15:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:А ФТ якщо порівняти із, напр., ЖК Буча Квартал, то виглядатиме, що ФТ - жосткий економ.

А киньте фотки порівняти, аж цікаво.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 16:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

stm написав:
  kingkongovets написав:
та розтлумачь хоть раз внятно в чем сакральный смысл этого окружения?
от повторения этого дурацкого словосочетания его смысл яснее не становится

Та ладно не поняли, тут всегда будет "а главное - дёшево!" ;)
дешево я понимаю, но зачем скупать мусор вокруг города?
флай уже 100500 раз повторил бред про окружение города кавалирками, но смысл этого мне не ясен до сих пор


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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 16:06

  vetalok написав:А чем вам Варшавский не нравится? Или вы против любого економа?


В проинципе там всё классно и современно.
Есть одно замечания. Квартиры на окраине должны выигрывать у жилья в центре по площади и простору. Хочешь жить в центре за дорого - ютись и считай каждый дециметр. А за те же деньги можешь жить просторно на окраине. А в Варшавском квартиры совсем небольшие, двушка там всего 60 кв.м. и много малогабаритного жилья со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями.
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 16:14

  Faceless написав:
  flyman написав:Я ж пишу не про цоколь, а про ЖК в Бучі з низькоповерховою забудовою, прибудинковою територію і всім таким.

ЖК в Бучі - хіба не соцжитло? (При тому що ФТ яж ніяк не соцжитло). ?

ЖК в Єпенях -так, соцжитло.

А напівпідвал - звісно, що ні.
Це нежилий фонд.
Є навіть нормативна документація (НД), де заборонено використовувати напівпідвали для помешкань. Тому там немає централізованого опалення. ((((
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 16:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

тем временем пригород в лице Софиевских Борщаг упорно отказывается следовать обвальному тренду и рисует порядки 23-27 тыс ("Уютный квартал") с фьючерсом на конец года 2021.
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 16:17

  Faceless написав:
  flyman написав:А ФТ якщо порівняти із, напр., ЖК Буча Квартал, то виглядатиме, що ФТ - жосткий економ.

А киньте фотки порівняти, аж цікаво.

vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 16:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:ЖК в Бучі - хіба не соцжитло?


Его можно посуточно сдавать для визитеров местных учреждений.
Investor_K
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