странно, за что удалили мой предыдущий пост?
я спрашивал имеете ли вы под "местными учреждениями" бучанскую зону?
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Додано: Пон 14 чер, 2021 16:26
Додано: Пон 14 чер, 2021 16:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 14 чер, 2021 16:39
Квартира француза на Львівській площі
"Квартира розташована на Львівській площі. Власник упродовж 20 років жив у Парижі та купив цю квартиру, щоб почуватися в Києві, як удома. Оселя в цегляному будинку 1990-х років" (с)
Додано: Пон 14 чер, 2021 16:41
Флай, а бывают какие-то адреса у этого чуда, вроде "дом 25, цоколь, отжатый у дворника"?
Додано: Пон 14 чер, 2021 16:52
Кстати, вот сейчас соглашусь на все 100%. В этом и смысл окраин, что ты можешь себе позволить намного больше за меньшие деньги. Во многих городах Европы есть смарты, но сугубо в центре города. Хочешь жить дёшево и в центре.. ок .не вопрос, вот ваши 25 квадратов. Наши же напердолили смартов на всех окраинах. Или однухи, как а новой Англии, по 34 квадрата.
Знакомые в Стокгольме продали однуху в центре (однуху не евро, а нашу, с небольшой кухней и комнатой), и купили трёшку на окраине, ещё и осталось.
Додано: Пон 14 чер, 2021 16:58
Додано: Пон 14 чер, 2021 16:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
как вы считаете, пора забыть про недвигу и время вкладываться в землю ?
Додано: Пон 14 чер, 2021 16:59
Додано: Пон 14 чер, 2021 17:02
я не рахую житло в пішій доступності до метро сміттям,
можна купити 3 кавалірки по 10куе і рішити проблему,
а ПА30 куе кавалірки в центрі, в трикутнику між м. Майдан незалежності. м.Театральна, м. Палац спорту, не вийде в такому бюджеті. Думаю буде Х2...Х3 і старий фонд.
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