Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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vetalok написав:А чем вам Варшавский не нравится? Или вы против любого економа?
В проинципе там всё классно и современно. Есть одно замечания. Квартиры на окраине должны выигрывать у жилья в центре по площади и простору. Хочешь жить в центре за дорого - ютись и считай каждый дециметр. А за те же деньги можешь жить просторно на окраине. А в Варшавском квартиры совсем небольшие, двушка там всего 60 кв.м. и много малогабаритного жилья со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями.
Кстати, вот сейчас соглашусь на все 100%. В этом и смысл окраин, что ты можешь себе позволить намного больше за меньшие деньги. Во многих городах Европы есть смарты, но сугубо в центре города. Хочешь жить дёшево и в центре.. ок .не вопрос, вот ваши 25 квадратов. Наши же напердолили смартов на всех окраинах. Или однухи, как а новой Англии, по 34 квадрата. Знакомые в Стокгольме продали однуху в центре (однуху не евро, а нашу, с небольшой кухней и комнатой), и купили трёшку на окраине, ещё и осталось.
kingkongovets написав: та розтлумачь хоть раз внятно в чем сакральный смысл этого окружения? от повторения этого дурацкого словосочетания его смысл яснее не становится
Та ладно не поняли, тут всегда будет "а главное - дёшево!"
дешево я понимаю, но зачем скупать мусор вокруг города? флай уже 100500 раз повторил бред про окружение города кавалирками, но смысл этого мне не ясен до сих пор
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я не рахую житло в пішій доступності до метро сміттям, можна купити 3 кавалірки по 10куе і рішити проблему, а ПА30 куе кавалірки в центрі, в трикутнику між м. Майдан незалежності. м.Театральна, м. Палац спорту, не вийде в такому бюджеті. Думаю буде Х2...Х3 і старий фонд.