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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 76487649765076517652>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 94
1. Зросли більш, як на 15%
17%
16
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
36
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 16:26

  Investor_K написав:
  Faceless написав:ЖК в Бучі - хіба не соцжитло?


Его можно посуточно сдавать для визитеров местных учреждений.


странно, за что удалили мой предыдущий пост?
я спрашивал имеете ли вы под "местными учреждениями" бучанскую зону?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 16:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:странно, за что удалили мой предыдущий пост?
я спрашивал имеете ли вы под "местными учреждениями" бучанскую зону?


Ну да.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 16:39

Квартира француза на Львівській площі
https://www.the-village.com.ua/village/ ... czDmiqkHbA


"Квартира розташована на Львівській площі. Власник упродовж 20 років жив у Парижі та купив цю квартиру, щоб почуватися в Києві, як удома. Оселя в цегляному будинку 1990-х років" (с)
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 16:41


Флай, а бывают какие-то адреса у этого чуда, вроде "дом 25, цоколь, отжатый у дворника"? :D :D
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 16:52

  Libo написав:
  vetalok написав:А чем вам Варшавский не нравится? Или вы против любого економа?


В проинципе там всё классно и современно.
Есть одно замечания. Квартиры на окраине должны выигрывать у жилья в центре по площади и простору. Хочешь жить в центре за дорого - ютись и считай каждый дециметр. А за те же деньги можешь жить просторно на окраине. А в Варшавском квартиры совсем небольшие, двушка там всего 60 кв.м. и много малогабаритного жилья со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями.

Кстати, вот сейчас соглашусь на все 100%. В этом и смысл окраин, что ты можешь себе позволить намного больше за меньшие деньги. Во многих городах Европы есть смарты, но сугубо в центре города. Хочешь жить дёшево и в центре.. ок .не вопрос, вот ваши 25 квадратов. Наши же напердолили смартов на всех окраинах. Или однухи, как а новой Англии, по 34 квадрата.
Знакомые в Стокгольме продали однуху в центре (однуху не евро, а нашу, с небольшой кухней и комнатой), и купили трёшку на окраине, ещё и осталось.
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 16:58

  Faceless написав:
  flyman написав:А ФТ якщо порівняти із, напр., ЖК Буча Квартал, то виглядатиме, що ФТ - жосткий економ.

А киньте фотки порівняти, аж цікаво.

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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 16:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

как вы считаете, пора забыть про недвигу и время вкладываться в землю ?
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 16:59

  vitaliian написав:
  Faceless написав:
  flyman написав:А ФТ якщо порівняти із, напр., ЖК Буча Квартал, то виглядатиме, що ФТ - жосткий економ.

А киньте фотки порівняти, аж цікаво.


Всё думал зачем бабка газон подметает, а он оказывается искуственный :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 17:02

  kingkongovets написав:
stm написав:
  kingkongovets написав:
та розтлумачь хоть раз внятно в чем сакральный смысл этого окружения?
от повторения этого дурацкого словосочетания его смысл яснее не становится

Та ладно не поняли, тут всегда будет "а главное - дёшево!" ;)
дешево я понимаю, но зачем скупать мусор вокруг города?
флай уже 100500 раз повторил бред про окружение города кавалирками, но смысл этого мне не ясен до сих пор


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я не рахую житло в пішій доступності до метро сміттям,
можна купити 3 кавалірки по 10куе і рішити проблему,
а ПА30 куе кавалірки в центрі, в трикутнику між м. Майдан незалежності. м.Театральна, м. Палац спорту, не вийде в такому бюджеті. Думаю буде Х2...Х3 і старий фонд.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 17:03

  vitaliian написав:
  Faceless написав:
  flyman написав:А ФТ якщо порівняти із, напр., ЖК Буча Квартал, то виглядатиме, що ФТ - жосткий економ.

А киньте фотки порівняти, аж цікаво.



И это типа круче, на фоне этого "ФТ - жорсткий економ"? Для слепых, наверное
На фоне этого и Галактика выглядит солидно
Faceless
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