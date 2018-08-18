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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7649765076517652>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 94
1. Зросли більш, як на 15%
17%
16
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
36
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 17:06

  hume написав:
  vitaliian написав:
  Faceless написав:А киньте фотки порівняти, аж цікаво.


Всё думал зачем бабка газон подметает, а он оказывается искуственный :mrgreen:

газон там природній, не тре ля-ля,
чи ти про дитячі площадки?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 17:09

  hume написав:
  Faceless написав:
  flyman написав:А ФТ якщо порівняти із, напр., ЖК Буча Квартал, то виглядатиме, що ФТ - жосткий економ.

А киньте фотки порівняти, аж цікаво.

Зображення


Будують 7 поверхів, але можна 5, тому мансарду і напівпідвал.
Ліфт є?

Кров з очей….
Востаннє редагувалось Первый в Пон 14 чер, 2021 17:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 17:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:газон там природній, не тре ля-ля,
чи ти про дитячі площадки?

Про все. Від зовнішнього вигляду самих будинків до прибудинкової з купкою пластику.
Плюс бачу один - невисока забудова. Все.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 17:19

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  kingkongovets написав:
stm написав:[quote="5243893:kingkongovets"]

та розтлумачь хоть раз внятно в чем сакральный смысл этого окружения?
от повторения этого дурацкого словосочетания его смысл яснее не становится

Та ладно не поняли, тут всегда будет "а главное - дёшево!" ;)
дешево я понимаю, но зачем скупать мусор вокруг города?
флай уже 100500 раз повторил бред про окружение города кавалирками, но смысл этого мне не ясен до сих пор


Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk

я не рахую житло в пішій доступності до метро сміттям,
можна купити 3 кавалірки по 10куе і рішити проблему,
а ПА30 куе кавалірки в центрі, в трикутнику між м. Майдан незалежності. м.Театральна, м. Палац спорту, не вийде в такому бюджеті. Думаю буде Х2...Х3 і старий фонд.[/quote]кому и теплотрасса, или коробка под мостом жилье, а у тебя по докам не жилье, а именно мусор, флай, со всеми вытекающими начиная с тарифов и заканчивая налогами при продаже
я все еще не могу понять в чем сакральный смысл твоих безумных окружений, шо ты этим пытаешься достичь?
бред какой то


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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 17:30

  hume написав:
  Faceless написав:
  flyman написав:А ФТ якщо порівняти із, напр., ЖК Буча Квартал, то виглядатиме, що ФТ - жосткий економ.

А киньте фотки порівняти, аж цікаво.

Зображення

Да уж... как мало людям надо для щастя.
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 17:47

  kingkongovets написав:кому и теплотрасса, или коробка под мостом жилье, а у тебя по докам не жилье, а именно мусор, флай, со всеми вытекающими начиная с тарифов и заканчивая налогами при продаже
я все еще не могу понять в чем сакральный смысл твоих безумных окружений, шо ты этим пытаешься достичь?
бред какой то


Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk

Тобі доки на пруф вислати?
Не розумію, в чому переживання такі.

Блін, скільки можна.

Намагаюся досягнути:
- диверсифікації активів.
- бути достантьо мобільним в межах Києва при зміні роботи (наразі стало не актуальним чинником у зв"язку з віддаленою роботою).
- мати орендний кешфло.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 14 чер, 2021 17:52, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 17:50

  flyman написав:
  kingkongovets написав:
  kingkongovets написав:
та розтлумачь хоть раз внятно в чем сакральный смысл этого окружения?
от повторения этого дурацкого словосочетания его смысл яснее не становится

Та ладно не поняли, тут всегда будет "а главное - дёшево!" ;)дешево я понимаю, но зачем скупать мусор вокруг города?
флай уже 100500 раз повторил бред про окружение города кавалирками, но смысл этого мне не ясен до сих пор


Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk

я не рахую житло в пішій доступності до метро сміттям,
можна купити 3 кавалірки по 10куе і рішити проблему,
а ПА30 куе кавалірки в центрі, в трикутнику між м. Майдан незалежності. м.Театральна, м. Палац спорту, не вийде в такому бюджеті. Думаю буде Х2...Х3 і старий фонд.


Квартири за 10 000 дол???
Біля метро????

Флаймене, не сміши людей, ми не в цирку!

Краще оточувати Київ телеграфними стовпами, чи гранітними брилами з написом "тут був Федя!".
Дешевше, а користь однакова(((
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 17:59

  Frant написав:Квартири за 10 000 дол???
Біля метро????

Флаймене, не сміши людей, ми не в цирку!

Краще оточувати Київ телеграфними стовпами, чи гранітними брилами з написом "тут був Федя!".
Дешевше, а користь однакова(((

Тобі квитанцію показати?
А кінконовцю свідоцтво власності?
Давай на пару з Кінконовцем знайдіть варіант кавалірки в центрі в районі трикутника трьох станцій метро не далі 25 хв. пєхотою.
Тоді обговорим ціну.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 18:03

quote="5244059:Первый"
------
  hume написав:
  Faceless написав:
  flyman написав:А ФТ якщо порівняти із, напр., ЖК Буча Квартал, то виглядатиме, що ФТ - жосткий економ.

А киньте фотки порівняти, аж цікаво.

Зображення


Будують 7 поверхів, але можна 5, тому мансарду і напівпідвал.
Ліфт є?

Кров з очей….

----
10 і більше поверхів в Києві з мінімумом прибудинкової території ліпше.

з.і.
І хто почав знову тролити передмістя?
Тема КРЖН не актуальна, продажі стоять, менеджери ВП курять бамбук.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 18:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Интересно, за какие деньги они планируют все это делать? https://youtu.be/RC5tpdkLXRU
Там же почти все распродано было еще Укрбудом.
airmax78
 
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