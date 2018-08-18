Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
та розтлумачь хоть раз внятно в чем сакральный смысл этого окружения? от повторения этого дурацкого словосочетания его смысл яснее не становится
Та ладно не поняли, тут всегда будет "а главное - дёшево!"
дешево я понимаю, но зачем скупать мусор вокруг города? флай уже 100500 раз повторил бред про окружение города кавалирками, но смысл этого мне не ясен до сих пор
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я не рахую житло в пішій доступності до метро сміттям, можна купити 3 кавалірки по 10куе і рішити проблему, а ПА30 куе кавалірки в центрі, в трикутнику між м. Майдан незалежності. м.Театральна, м. Палац спорту, не вийде в такому бюджеті. Думаю буде Х2...Х3 і старий фонд.[/quote]кому и теплотрасса, или коробка под мостом жилье, а у тебя по докам не жилье, а именно мусор, флай, со всеми вытекающими начиная с тарифов и заканчивая налогами при продаже я все еще не могу понять в чем сакральный смысл твоих безумных окружений, шо ты этим пытаешься достичь? бред какой то
kingkongovets написав:кому и теплотрасса, или коробка под мостом жилье, а у тебя по докам не жилье, а именно мусор, флай, со всеми вытекающими начиная с тарифов и заканчивая налогами при продаже я все еще не могу понять в чем сакральный смысл твоих безумных окружений, шо ты этим пытаешься достичь? бред какой то
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Тобі доки на пруф вислати? Не розумію, в чому переживання такі.
Блін, скільки можна.
Намагаюся досягнути: - диверсифікації активів. - бути достантьо мобільним в межах Києва при зміні роботи (наразі стало не актуальним чинником у зв"язку з віддаленою роботою). - мати орендний кешфло.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 14 чер, 2021 17:52, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets написав: та розтлумачь хоть раз внятно в чем сакральный смысл этого окружения? от повторения этого дурацкого словосочетания его смысл яснее не становится
Та ладно не поняли, тут всегда будет "а главное - дёшево!" дешево я понимаю, но зачем скупать мусор вокруг города? флай уже 100500 раз повторил бред про окружение города кавалирками, но смысл этого мне не ясен до сих пор
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я не рахую житло в пішій доступності до метро сміттям, можна купити 3 кавалірки по 10куе і рішити проблему, а ПА30 куе кавалірки в центрі, в трикутнику між м. Майдан незалежності. м.Театральна, м. Палац спорту, не вийде в такому бюджеті. Думаю буде Х2...Х3 і старий фонд.
Квартири за 10 000 дол??? Біля метро????
Флаймене, не сміши людей, ми не в цирку!
Краще оточувати Київ телеграфними стовпами, чи гранітними брилами з написом "тут був Федя!". Дешевше, а користь однакова(((
Frant написав:Квартири за 10 000 дол??? Біля метро????
Флаймене, не сміши людей, ми не в цирку!
Краще оточувати Київ телеграфними стовпами, чи гранітними брилами з написом "тут був Федя!". Дешевше, а користь однакова(((
Тобі квитанцію показати? А кінконовцю свідоцтво власності? Давай на пару з Кінконовцем знайдіть варіант кавалірки в центрі в районі трикутника трьох станцій метро не далі 25 хв. пєхотою. Тоді обговорим ціну.