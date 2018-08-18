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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7650765176527653>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 94
1. Зросли більш, як на 15%
17%
16
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
36
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 18:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:І хто почав знову тролити передмістя?
Тема КРЖН не актуальна, продажі стоять, менеджери ВП курять бамбук.


ты сам это спровоцировал, написав шо по сравнению с этим фт выглядит как эконом, так шо смачного
кстати шо касается кэшфло от сдачи твоей нетривиальной недвиги - это абсолютно не пассивный доход, это не не твои любимые депо, флай, это занятие требует определенных навыков и моральных качеств и у меня очень есть очень большие сомнения, шо такой социо- и агорафоб как ты может ими обладать, пока ты не заработал на своем мусоре ни единого живого цента, но насрал в теме о киевской недвиге больше всех
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 18:20

  flyman написав:
  kingkongovets написав:кому и теплотрасса, или коробка под мостом жилье, а у тебя по докам не жилье, а именно мусор, флай, со всеми вытекающими начиная с тарифов и заканчивая налогами при продаже
я все еще не могу понять в чем сакральный смысл твоих безумных окружений, шо ты этим пытаешься достичь?
бред какой то


Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk

Тобі доки на пруф вислати?
Не розумію, в чому переживання такі.

Блін, скільки можна.

Намагаюся досягнути:
- диверсифікації активів.
- бути достантьо мобільним в межах Києва при зміні роботи (наразі стало не актуальним чинником у зв"язку з віддаленою роботою).
- мати орендний кешфло.

Для мобільності в Києві - досить однієї квартири біля метро (не на окраїні). Плюс автомобіль.

П.С. щось не чутно переможних реляцій про здачу в оренду бучанськго напівпідвалу))) очевидно, попиту немає
Востаннє редагувалось Frant в Пон 14 чер, 2021 18:30, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 18:24

  airmax78 написав:Интересно, за какие деньги они планируют все это делать? https://youtu.be/RC5tpdkLXRU
Там же почти все распродано было еще Укрбудом.


Гарне питання.
Але по логіці оплачувалися Укрбуду лише виконані роботи.
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 18:43

  kingkongovets написав:
flyman написав:І хто почав знову тролити передмістя?
Тема КРЖН не актуальна, продажі стоять, менеджери ВП курять бамбук.


ты сам это спровоцировал, написав шо по сравнению с этим фт выглядит как эконом, так шо смачного
кстати шо касается кэшфло от сдачи твоей нетривиальной недвиги - это абсолютно не пассивный доход, это не не твои любимые депо, флай, это занятие требует определенных навыков и моральных качеств и у меня очень есть очень большие сомнения, шо такой социо- и агорафоб как ты может ими обладать, пока ты не заработал на своем мусоре ни единого живого цента, но насрал в теме о киевской недвиге больше всех

Хз що у цих людей у голові. Напів законне будівництво…

Зи. А. Шо чути по кану на либідській?
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 18:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:А. Шо чути по кану на либідській?

та тишина, сам жду
вообще то намекали, шо начнут в мае, но пока никакой новой инфы
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 18:56

  kingkongovets написав:
flyman написав:І хто почав знову тролити передмістя?
Тема КРЖН не актуальна, продажі стоять, менеджери ВП курять бамбук.


ты сам это спровоцировал, написав шо по сравнению с этим фт выглядит как эконом, так шо смачного
кстати шо касается кэшфло от сдачи твоей нетривиальной недвиги - это абсолютно не пассивный доход, это не не твои любимые депо, флай, это занятие требует определенных навыков и моральных качеств и у меня очень есть очень большие сомнения, шо такой социо- и агорафоб как ты может ими обладать, пока ты не заработал на своем мусоре ни единого живого цента, но насрал в теме о киевской недвиге больше всех


а тепер читаєм уважно і дивимся, хто перший згадав Бучу.
Для малозрячиз виділив.

  Faceless написав:
  flyman написав:
  Faceless написав:Який ще еліт, ФТ це комфорт клас

Ціна як в еліт.
Мій комфорт клас був ПА600 на стадії "щось вилізло з котлована", і плюс ПА400 на ремонт. Ітого ПА1К для "заходь і живи".

У вас комфорт клас це де? В Бучі чи за окружною в гуртожитку? Здається ви трохи переплутали з класификацією. ФТ хоч і доволі дорогий для економ/комфорт, але це ніяк не бізнес і тим паче не еліт
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 18:58

  Frant написав:
  flyman написав:
  kingkongovets написав:кому и теплотрасса, или коробка под мостом жилье, а у тебя по докам не жилье, а именно мусор, флай, со всеми вытекающими начиная с тарифов и заканчивая налогами при продаже
я все еще не могу понять в чем сакральный смысл твоих безумных окружений, шо ты этим пытаешься достичь?
бред какой то


Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk

Тобі доки на пруф вислати?
Не розумію, в чому переживання такі.

Блін, скільки можна.

Намагаюся досягнути:
- диверсифікації активів.
- бути достантьо мобільним в межах Києва при зміні роботи (наразі стало не актуальним чинником у зв"язку з віддаленою роботою).
- мати орендний кешфло.

Для мобільності в Києві - досить однієї квартири біля метро (не на окраїні). Плюс автомобіль.

П.С. щось не чутно переможних реляцій про здачу в оренду бучанськго напівпідвалу))) очевидно, попиту немає

пан Франт танець пінгвіна на пересадочних станціях давно виконував?

Хіба дякуючи самому лутшому меру тепер в метро в два рази менше пасажирів, тому тре ціну проїзду підняти в два рази.

Гарний план.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 19:01

  Первый написав:
  kingkongovets написав:
flyman написав:І хто почав знову тролити передмістя?
Тема КРЖН не актуальна, продажі стоять, менеджери ВП курять бамбук.


ты сам это спровоцировал, написав шо по сравнению с этим фт выглядит как эконом, так шо смачного
кстати шо касается кэшфло от сдачи твоей нетривиальной недвиги - это абсолютно не пассивный доход, это не не твои любимые депо, флай, это занятие требует определенных навыков и моральных качеств и у меня очень есть очень большие сомнения, шо такой социо- и агорафоб как ты может ими обладать, пока ты не заработал на своем мусоре ни единого живого цента, но насрал в теме о киевской недвиге больше всех

Хз що у цих людей у голові. Напів законне будівництво…

Зи. А. Шо чути по кану на либідській?

Якщо документи власності на руках, то яке напівзаконне (але що взяти з людини яка пише з помилками)?
У вас там у ВП вже від голоду обмороки і запаморочення мізків?
Востаннє редагувалось flyman в Пон 14 чер, 2021 19:02, всього редагувалось 2 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 19:01

  kingkongovets написав:
Первый написав:А. Шо чути по кану на либідській?

та тишина, сам жду
вообще то намекали, шо начнут в мае, но пока никакой новой инфы


Что ждете?
В мае это строить или продавать?
Это классный вариант. И для себя, и на спекуляцию. :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 19:05

  Libo написав:
  kingkongovets написав:
Первый написав:А. Шо чути по кану на либідській?

та тишина, сам жду
вообще то намекали, шо начнут в мае, но пока никакой новой инфы


Что ждете?
В мае это строить или продавать?
Это классный вариант. И для себя, и на спекуляцию. :wink:


Його вже будують. У травні продавати.

Нда…. І Лібо туди ж.

Вже читаю від зРадіо пояснення щодо цінника - подорожчало через зростання ступеня готовності.
Востаннє редагувалось Первый в Пон 14 чер, 2021 19:08, всього редагувалось 1 раз.
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