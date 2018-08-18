Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:І хто почав знову тролити передмістя? Тема КРЖН не актуальна, продажі стоять, менеджери ВП курять бамбук.
ты сам это спровоцировал, написав шо по сравнению с этим фт выглядит как эконом, так шо смачного кстати шо касается кэшфло от сдачи твоей нетривиальной недвиги - это абсолютно не пассивный доход, это не не твои любимые депо, флай, это занятие требует определенных навыков и моральных качеств и у меня очень есть очень большие сомнения, шо такой социо- и агорафоб как ты может ими обладать, пока ты не заработал на своем мусоре ни единого живого цента, но насрал в теме о киевской недвиге больше всех
kingkongovets написав:кому и теплотрасса, или коробка под мостом жилье, а у тебя по докам не жилье, а именно мусор, флай, со всеми вытекающими начиная с тарифов и заканчивая налогами при продаже я все еще не могу понять в чем сакральный смысл твоих безумных окружений, шо ты этим пытаешься достичь? бред какой то
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Тобі доки на пруф вислати? Не розумію, в чому переживання такі.
Блін, скільки можна.
Намагаюся досягнути: - диверсифікації активів. - бути достантьо мобільним в межах Києва при зміні роботи (наразі стало не актуальним чинником у зв"язку з віддаленою роботою). - мати орендний кешфло.
Для мобільності в Києві - досить однієї квартири біля метро (не на окраїні). Плюс автомобіль.
П.С. щось не чутно переможних реляцій про здачу в оренду бучанськго напівпідвалу))) очевидно, попиту немає
Востаннє редагувалось Frant в Пон 14 чер, 2021 18:30, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:І хто почав знову тролити передмістя? Тема КРЖН не актуальна, продажі стоять, менеджери ВП курять бамбук.
ты сам это спровоцировал, написав шо по сравнению с этим фт выглядит как эконом, так шо смачного кстати шо касается кэшфло от сдачи твоей нетривиальной недвиги - это абсолютно не пассивный доход, это не не твои любимые депо, флай, это занятие требует определенных навыков и моральных качеств и у меня очень есть очень большие сомнения, шо такой социо- и агорафоб как ты может ими обладать, пока ты не заработал на своем мусоре ни единого живого цента, но насрал в теме о киевской недвиге больше всех
Хз що у цих людей у голові. Напів законне будівництво…
flyman написав:І хто почав знову тролити передмістя? Тема КРЖН не актуальна, продажі стоять, менеджери ВП курять бамбук.
ты сам это спровоцировал, написав шо по сравнению с этим фт выглядит как эконом, так шо смачного кстати шо касается кэшфло от сдачи твоей нетривиальной недвиги - это абсолютно не пассивный доход, это не не твои любимые депо, флай, это занятие требует определенных навыков и моральных качеств и у меня очень есть очень большие сомнения, шо такой социо- и агорафоб как ты может ими обладать, пока ты не заработал на своем мусоре ни единого живого цента, но насрал в теме о киевской недвиге больше всех
а тепер читаєм уважно і дивимся, хто перший згадав Бучу. Для малозрячиз виділив.
Faceless написав:
flyman написав:
Faceless написав:Який ще еліт, ФТ це комфорт клас
Ціна як в еліт. Мій комфорт клас був ПА600 на стадії "щось вилізло з котлована", і плюс ПА400 на ремонт. Ітого ПА1К для "заходь і живи".
У вас комфорт клас це де? В Бучі чи за окружною в гуртожитку? Здається ви трохи переплутали з класификацією. ФТ хоч і доволі дорогий для економ/комфорт, але це ніяк не бізнес і тим паче не еліт
kingkongovets написав:кому и теплотрасса, или коробка под мостом жилье, а у тебя по докам не жилье, а именно мусор, флай, со всеми вытекающими начиная с тарифов и заканчивая налогами при продаже я все еще не могу понять в чем сакральный смысл твоих безумных окружений, шо ты этим пытаешься достичь? бред какой то
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Тобі доки на пруф вислати? Не розумію, в чому переживання такі.
Блін, скільки можна.
Намагаюся досягнути: - диверсифікації активів. - бути достантьо мобільним в межах Києва при зміні роботи (наразі стало не актуальним чинником у зв"язку з віддаленою роботою). - мати орендний кешфло.
Для мобільності в Києві - досить однієї квартири біля метро (не на окраїні). Плюс автомобіль.
П.С. щось не чутно переможних реляцій про здачу в оренду бучанськго напівпідвалу))) очевидно, попиту немає
пан Франт танець пінгвіна на пересадочних станціях давно виконував?
Хіба дякуючи самому лутшому меру тепер в метро в два рази менше пасажирів, тому тре ціну проїзду підняти в два рази.
flyman написав:І хто почав знову тролити передмістя? Тема КРЖН не актуальна, продажі стоять, менеджери ВП курять бамбук.
ты сам это спровоцировал, написав шо по сравнению с этим фт выглядит как эконом, так шо смачного кстати шо касается кэшфло от сдачи твоей нетривиальной недвиги - это абсолютно не пассивный доход, это не не твои любимые депо, флай, это занятие требует определенных навыков и моральных качеств и у меня очень есть очень большие сомнения, шо такой социо- и агорафоб как ты может ими обладать, пока ты не заработал на своем мусоре ни единого живого цента, но насрал в теме о киевской недвиге больше всех
Хз що у цих людей у голові. Напів законне будівництво…
Зи. А. Шо чути по кану на либідській?
Якщо документи власності на руках, то яке напівзаконне (але що взяти з людини яка пише з помилками)? У вас там у ВП вже від голоду обмороки і запаморочення мізків?
Востаннє редагувалось flyman в Пон 14 чер, 2021 19:02, всього редагувалось 2 разів.