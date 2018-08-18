Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 чер, 2021 19:07
Первый написав: airmax78 написав:
Интересно, за какие деньги они планируют все это делать?
https://youtu.be/RC5tpdkLXRU
Там же почти все распродано было еще Укрбудом.
Гарне питання.
Але по логіці оплачувалися Укрбуду лише виконані роботи.
Это что-то новое. Так что, деньги там кто-то другой собирал - не Укрбуд? Это вселяет оптимизм. Но тогда странно что так медленно строили при наличии денег.
airmax78
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Додано: Пон 14 чер, 2021 19:09
flyman написав:
Тобі доки на пруф вислати?
Не розумію, в чому переживання такі.
Блін, скільки можна
Флай, може десь на олх здається/продається аналогічний твого, цоколь в твоєму ЖК?
То кидай посилання сюди і зроби всіх разом!
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Додано: Пон 14 чер, 2021 19:11
Первый написав: Libo написав: kingkongovets написав:
та тишина, сам жду
вообще то намекали, шо начнут в мае, но пока никакой новой инфы
Что ждете?
В мае это строить или продавать?
Это классный вариант. И для себя, и на спекуляцию.
Його вже будують. У травні продавати.
Нда…. І Лібо туди ж.
Вже читаю від зРадіо пояснення щодо цінника - подорожчало через зростання ступеня готовності.
Ну а че, место видное. Застройщик надежный. Проект будет збс. Готовимся к 3.5 куе за метр со старта.
airmax78
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Додано: Пон 14 чер, 2021 19:14
airmax78 написав: Первый написав: Libo написав:
[quote="5244130:kingkongovets"]
та тишина, сам жду
вообще то намекали, шо начнут в мае, но пока никакой новой инфы
Что ждете?
В мае это строить или продавать?
Это классный вариант. И для себя, и на спекуляцию.
Його вже будують. У травні продавати.
Нда…. І Лібо туди ж.
Вже читаю від зРадіо пояснення щодо цінника - подорожчало через зростання ступеня готовності.
Ну а че, место видное. Застройщик надежный. Проект будет збс. Готовимся к 3.5 куе за метр со старта.[/quote]
на комм недвигу цены представляете?
но надо брать
Востаннє редагувалось
kingkongovets
в Пон 14 чер, 2021 19:19, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
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Додано: Пон 14 чер, 2021 19:16
airmax78 написав: Первый написав: airmax78 написав:
Интересно, за какие деньги они планируют все это делать?
https://youtu.be/RC5tpdkLXRU
Там же почти все распродано было еще Укрбудом.
Гарне питання.
Але по логіці оплачувалися Укрбуду лише виконані роботи.
Это что-то новое. Так что, деньги там кто-то другой собирал - не Укрбуд? Это вселяет оптимизм. Но тогда странно что так медленно строили при наличии денег.
Зараз продає сітіщосьстрой. Він же і забудовник.
Але договір з ТОВ житло капітал яке є управителем коштів фонду фінансування будівництва. Платиш управителю бабло - управитель платить забудовнику.
Цікаво скільки у управителя залишилося бабла і квартир. Тре дивитися звітність.
Первый
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Додано: Пон 14 чер, 2021 19:19
если честно то я в шоке как упали цены на землю
Унуноктий
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Додано: Пон 14 чер, 2021 19:20
airmax78 написав: Первый написав:
Його вже будують. У травні продавати.
Нда…. І Лібо туди ж.
Вже читаю від зРадіо пояснення щодо цінника - подорожчало через зростання ступеня готовності.
Ну а че, место видное. Застройщик надежный. Проект будет збс. Готовимся к 3.5 куе за метр со старта.
Ну навіщо Ви так? Стартануть восени з ціни в -40% від ціни файна тауна станом на березень 2020.
Ви ж не третій топ в окуліардній компанії, тому не хороводьте
Первый
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Додано: Пон 14 чер, 2021 19:25
До речі. На спортивній буде будувати той же самий сітісамострой.
Кажуть буде від 2.5 за напівпідвал на моменті шукаємо місце під котлован. Місце просто АГОНЬ!!!!
Первый
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Додано: Пон 14 чер, 2021 19:42
Унуноктий написав:
если честно то я в шоке как упали цены на землю
Тут вроде говорят, что участки дорожают. Возможно от места зависит
hume
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Додано: Пон 14 чер, 2021 19:50
Frant написав: rjkz написав: airmax78 написав: rjkz
голден парк:
Надо было бы, конечно, форточку запилить, как это выглядит сейчас. Живого места на доме не осталось.
У меня там были знакомые, съехали из-за армянского кабака прямо под окнами, гулянки, музыка често до утра. И это на территории, с внутренней стороны.
Так что коммерция при модных ЖК иногда может вылезти боком.
Куди дивились керуюча компанія,ОСББ та поліціянти??
З'їхали - орендарі?
Чи навіть власники???
власники
rjkz
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