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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7650765176527653

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 94
1. Зросли більш, як на 15%
17%
16
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
36
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 19:07

  Первый написав:
  airmax78 написав:Интересно, за какие деньги они планируют все это делать? https://youtu.be/RC5tpdkLXRU
Там же почти все распродано было еще Укрбудом.


Гарне питання.
Але по логіці оплачувалися Укрбуду лише виконані роботи.

Это что-то новое. Так что, деньги там кто-то другой собирал - не Укрбуд? Это вселяет оптимизм. Но тогда странно что так медленно строили при наличии денег.
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 19:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Тобі доки на пруф вислати?
Не розумію, в чому переживання такі.

Блін, скільки можна

Флай, може десь на олх здається/продається аналогічний твого, цоколь в твоєму ЖК?
То кидай посилання сюди і зроби всіх разом!
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 19:11

  Первый написав:
  Libo написав:
  kingkongovets написав:та тишина, сам жду
вообще то намекали, шо начнут в мае, но пока никакой новой инфы


Что ждете?
В мае это строить или продавать?
Это классный вариант. И для себя, и на спекуляцию. :wink:


Його вже будують. У травні продавати.

Нда…. І Лібо туди ж.

Вже читаю від зРадіо пояснення щодо цінника - подорожчало через зростання ступеня готовності.

Ну а че, место видное. Застройщик надежный. Проект будет збс. Готовимся к 3.5 куе за метр со старта.
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 19:14

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Первый написав:
  Libo написав:[quote="5244130:kingkongovets"]
та тишина, сам жду
вообще то намекали, шо начнут в мае, но пока никакой новой инфы


Что ждете?
В мае это строить или продавать?
Это классный вариант. И для себя, и на спекуляцию. :wink:


Його вже будують. У травні продавати.


Нда…. І Лібо туди ж.

Вже читаю від зРадіо пояснення щодо цінника - подорожчало через зростання ступеня готовності.

Ну а че, место видное. Застройщик надежный. Проект будет збс. Готовимся к 3.5 куе за метр со старта.[/quote]

на комм недвигу цены представляете?
но надо брать
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 14 чер, 2021 19:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 19:16

  airmax78 написав:
  Первый написав:
  airmax78 написав:Интересно, за какие деньги они планируют все это делать? https://youtu.be/RC5tpdkLXRU
Там же почти все распродано было еще Укрбудом.


Гарне питання.
Але по логіці оплачувалися Укрбуду лише виконані роботи.

Это что-то новое. Так что, деньги там кто-то другой собирал - не Укрбуд? Это вселяет оптимизм. Но тогда странно что так медленно строили при наличии денег.


Зараз продає сітіщосьстрой. Він же і забудовник.

Але договір з ТОВ житло капітал яке є управителем коштів фонду фінансування будівництва. Платиш управителю бабло - управитель платить забудовнику.
Цікаво скільки у управителя залишилося бабла і квартир. Тре дивитися звітність.
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 19:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

если честно то я в шоке как упали цены на землю
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 19:20

  airmax78 написав:
  Первый написав:
Його вже будують. У травні продавати.

Нда…. І Лібо туди ж.

Вже читаю від зРадіо пояснення щодо цінника - подорожчало через зростання ступеня готовності.

Ну а че, место видное. Застройщик надежный. Проект будет збс. Готовимся к 3.5 куе за метр со старта.


Ну навіщо Ви так? Стартануть восени з ціни в -40% від ціни файна тауна станом на березень 2020.
Ви ж не третій топ в окуліардній компанії, тому не хороводьте
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 19:25

До речі. На спортивній буде будувати той же самий сітісамострой.
Кажуть буде від 2.5 за напівпідвал на моменті шукаємо місце під котлован.
Місце просто АГОНЬ!!!!
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 19:42

  Унуноктий написав:если честно то я в шоке как упали цены на землю

Тут вроде говорят, что участки дорожают. Возможно от места зависит
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 19:50

  Frant написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:rjkz голден парк:

Надо было бы, конечно, форточку запилить, как это выглядит сейчас. Живого места на доме не осталось.


У меня там были знакомые, съехали из-за армянского кабака прямо под окнами, гулянки, музыка често до утра. И это на территории, с внутренней стороны.
Так что коммерция при модных ЖК иногда может вылезти боком.

Куди дивились керуюча компанія,ОСББ та поліціянти??

З'їхали - орендарі?
Чи навіть власники???


власники
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