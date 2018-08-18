Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Ви переплутали зі Стасом, в мене нема за окружною в Києві. І мені ближче жо ШРТ чим від ФТ.
Андрію, ти трошки наплутав теж ... у Стаса одна "євродвушка" під 50м2 для себе і одна повноцінна однушка 41м2 для оренди. А у тебе курник (рос.-курятнік) коло ШРТ з вікном-бійницею і клаптик підвалу у Бучі. Не плутай дві ліквідні квартири з двома/трьома "вльотами на бабло" і до дупи твоє ШРТ у тридев"ятім царстві.
rjkz написав:К меня там были знакомые, съехали из-за армянского кабака прямо под окнами, гулянки, музыка често до утра. И это на территории, с внутренней стороны. Так что коммерция при модных ЖК иногда может вылезти боком.
"армянский кабак" там существовал задолго до того как Столица получила землю под застройку
Все правильно сделали. Не факт, что даже при таких прайсах оно будет окупаться. Позитив в том, что не раскидали содержание бассейнов на жильцов (они бы взвыли от этих цифр). А так: хочешь ходить в бассейн - платишь за вход или покупаешь абонемент.
Faceless написав:Де ж тут булінг. Я нічого не маю проти ні цоколя, ні кавалірок з шрт. Але з цоколя бюджетного будинку десь в Бучі писати, що ФТ - то соцжитло з овноблоку в іпенях? Когнітивний дисонанс
Постійно переходите на особистості, а ще й модератор. Якщо Флай напише з Тарьян-Хаусу що піноблок в ФТ - це керамічна цегла - вона стане керамічною цеглою? До чого тут місцезнаходження дописувача? Л-логіка.
flyman написав:Ви переплутали зі Стасом, в мене нема за окружною в Києві. І мені ближче жо ШРТ чим від ФТ.
Андрію, ти трошки наплутав теж ... у Стаса одна "євродвушка" під 50м2 для себе і одна повноцінна однушка 41м2 для оренди. А у тебе курник (рос.-курятнік) коло ШРТ з вікном-бійницею і клаптик підвалу у Бучі. Не плутай дві ліквідні квартири з двома/трьома "вльотами на бабло" і до дупи твоє ШРТ у тридев"ятім царстві.
Від якого часу панормне вікно висотою в мій ріст стало бійницею, га? Як може бути "вльот на бабло", якщо ф"ючерси на поставку бетона перетворилися в реальні бетонні паралепіпеди (в пішій доступності до метро) з правоустановчими документами? Ти тут не повторяй дурниць за хПердами із відділів продаж модних МЗК, що продають мрії, а не реальні м2.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 14 чер, 2021 21:34, всього редагувалось 1 раз.