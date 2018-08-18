RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7651765276537654

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 94
1. Зросли більш, як на 15%
17%
16
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
36
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 20:26

Файна-таун

Зображення
Xenon
 
Повідомлень: 3712
З нами з: 25.02.09
Подякував: 62 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 20:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Ви переплутали зі Стасом, в мене нема за окружною в Києві.
І мені ближче жо ШРТ чим від ФТ.

Андрію, ти трошки наплутав теж ... у Стаса одна "євродвушка" під 50м2 для себе і одна повноцінна однушка 41м2 для оренди.
А у тебе курник (рос.-курятнік) коло ШРТ з вікном-бійницею і клаптик підвалу у Бучі.
Не плутай дві ліквідні квартири з двома/трьома "вльотами на бабло" :) і до дупи твоє ШРТ у тридев"ятім царстві.
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1466
З нами з: 27.02.19
Подякував: 562 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 20:43

  kingkongovets написав:
  flyman написав:Тобі як Франту тре в 100500 раз розтлумачити про плацдарм оточення Києва?

та розтлумачь хоть раз внятно в чем сакральный смысл этого окружения?
от повторения этого дурацкого словосочетания его смысл яснее не становится

Флай знайшов плани по захопленню Києва групи армій «Південь» під командуванням генерал-фельдмаршала Рундштедта за 1941 рік. Вирішив повторити. На виході - попандос. Історія циклічна.
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1466
З нами з: 27.02.19
Подякував: 562 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 21:03

  rjkz написав:К меня там были знакомые, съехали из-за армянского кабака прямо под окнами, гулянки, музыка често до утра. И это на территории, с внутренней стороны.
Так что коммерция при модных ЖК иногда может вылезти боком.

"армянский кабак" там существовал задолго до того как Столица получила землю под застройку
Прохожий
 
Повідомлень: 12260
З нами з: 05.06.13
Подякував: 733 раз.
Подякували: 1343 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 21:08

  Xenon написав:Зображення

Все правильно сделали. Не факт, что даже при таких прайсах оно будет окупаться. Позитив в том, что не раскидали содержание бассейнов на жильцов (они бы взвыли от этих цифр). А так: хочешь ходить в бассейн - платишь за вход или покупаешь абонемент.
airmax78
 
Повідомлень: 38867
З нами з: 25.10.12
Подякував: 928 раз.
Подякували: 4708 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 21:22

  BIGor написав:
  Faceless написав:Де ж тут булінг. Я нічого не маю проти ні цоколя, ні кавалірок з шрт. Але з цоколя бюджетного будинку десь в Бучі писати, що ФТ - то соцжитло з овноблоку в іпенях? Когнітивний дисонанс

Постійно переходите на особистості, а ще й модератор. Якщо Флай напише з Тарьян-Хаусу що піноблок в ФТ - це керамічна цегла - вона стане керамічною цеглою? До чого тут місцезнаходження дописувача? Л-логіка.

подскажите это что за ЖК?
в Буче или где?
Прохожий
 
Повідомлень: 12260
З нами з: 05.06.13
Подякував: 733 раз.
Подякували: 1343 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 21:28

  stas_rst написав:
  flyman написав:Ви переплутали зі Стасом, в мене нема за окружною в Києві.
І мені ближче жо ШРТ чим від ФТ.

Андрію, ти трошки наплутав теж ... у Стаса одна "євродвушка" під 50м2 для себе і одна повноцінна однушка 41м2 для оренди.
А у тебе курник (рос.-курятнік) коло ШРТ з вікном-бійницею і клаптик підвалу у Бучі.
Не плутай дві ліквідні квартири з двома/трьома "вльотами на бабло" :) і до дупи твоє ШРТ у тридев"ятім царстві.

Від якого часу панормне вікно висотою в мій ріст стало бійницею, га?
Як може бути "вльот на бабло", якщо ф"ючерси на поставку бетона перетворилися в реальні бетонні паралепіпеди (в пішій доступності до метро) з правоустановчими документами?
Ти тут не повторяй дурниць за хПердами із відділів продаж модних МЗК, що продають мрії, а не реальні м2.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 14 чер, 2021 21:34, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25001
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1249 раз.
Подякували: 1923 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 21:30

  stas_rst написав:
  kingkongovets написав:
  flyman написав:Тобі як Франту тре в 100500 раз розтлумачити про плацдарм оточення Києва?

та розтлумачь хоть раз внятно в чем сакральный смысл этого окружения?
от повторения этого дурацкого словосочетания его смысл яснее не становится

Флай знайшов плани по захопленню Києва групи армій «Південь» під командуванням генерал-фельдмаршала Рундштедта за 1941 рік. Вирішив повторити. На виході - попандос. Історія циклічна.

На виході повна капітуляція угрупування менеджерів із відділів продаж та їх вожака з обіцянками задорого побудувати щось-колись-десь із модними МЗК.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 14 чер, 2021 21:32, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25001
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1249 раз.
Подякували: 1923 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 21:31

  hume написав:
  Унуноктий написав:если честно то я в шоке как упали цены на землю

Тут вроде говорят, что участки дорожают. Возможно от места зависит

родственники попросили дать обьявление о продаже в Великой вильшанке, 40 км от киева.... там реально по 500 долларов сотка можно взять.
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21443
З нами з: 20.04.08
Подякував: 371 раз.
Подякували: 551 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 21:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Унуноктий написав:родственники попросили дать обьявление о продаже в Великой вильшанке, 40 км от киева.... там реально по 500 долларов сотка можно взять.
а домик 2015 года 3х этажный в 30км от Киева за 23куе видели?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodaet ... 6;promoted
построились а ездить дорого оказалось.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7458
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1391 раз.
Подякували: 2000 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7651765276537654
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], zРадио і 17 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2063, 2064, 2065
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20646 3588046
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 чер, 2021 20:59
artlife
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 224104
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 23088
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.