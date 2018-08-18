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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7652765376547655

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 95
1. Зросли більш, як на 15%
18%
17
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
36
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 21:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:ф"ючерси на поставку бетона перетворилися в реальні бетонні паралепіпеди (в пішій доступності до метро) з правоустановчими документами

Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках. Мраморные лестницы действительно ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. (с)

Вибач, Флай, але реально ржу ... занадто точна аналогія, особливо про кіннозаводське гніздо :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 21:45

Поки зРадіо писав про скорий …ц, ОТП намалював
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Сага теж старається

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Не буча квартал, але піде.
До речі, видно проблеми з паркуванням
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 22:02

  vitaliian написав:
  Унуноктий написав:родственники попросили дать обьявление о продаже в Великой вильшанке, 40 км от киева.... там реально по 500 долларов сотка можно взять.
а домик 2015 года 3х этажный в 30км от Киева за 23куе видели?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodaet ... 6;promoted
построились а ездить дорого оказалось.

А, якщо б таке саме було б в межах Києва, хоч на самісінькій його межі - то зразу спереду цього цінника "23" можна ставити цифру 1, або можливо і цифру 2?

А от в нас - трохи дорожче, але за 7км від міста!
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dacha- ... I3S3H.html
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 14 чер, 2021 22:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 22:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:Поки зРадіо писав про скорий …ц, ОТП намалював
Зображення

Сага теж старається

Зображення

Не буча квартал, але піде.
До речі, видно проблеми з паркуванням
зрадио грит - то всьо пойдет под бьютжетное смарт жилье за копейки
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 22:16

Специально для свидетелей "долларовой инфляции в Украине"

За последние 10 лет долларовые цены на:
- продукты питания снизились на 25,2%;
- алкоголь и табак повысились на 23,5%;
- одежду и обувь снизились на 56,1%;
- коммунальные услуги повысились на 76,4%;
- товары и технику для дома снизились на 39,9%;
- медицинское обслуживание снизились на 23,6%;
- транспорт снизились на 15,3%;
- связь снизились на 48,7%;
- отдых снизились на 41,7%;
- образование снизились на 17,7%;
- рестораны и отели снизились на 25%;
- остальные товары и услуги снизились на 26,2%.

Методика оценки - Пааше (изменение цен отчетного периода по сравнению с базисным по товарам и услугам, реализованным в отчетном). Т.е. с учетом эволюции потребительского набора, обусловленной, например, глобальным трендом удешевления микроэлектроники и связи, локальным трендом увеличения доли сэконда в продажах одежды, развитием лоу-кост авиации в туризме, "фастфудизации" ресторанов т.д.

http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ ... 010_ue.xls
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 22:19

  vitaliian написав:
  Унуноктий написав:родственники попросили дать обьявление о продаже в Великой вильшанке, 40 км от киева.... там реально по 500 долларов сотка можно взять.
а домик 2015 года 3х этажный в 30км от Киева за 23куе видели?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodaet ... 6;promoted
построились а ездить дорого оказалось.

Это просто сарай какой-то, который строили Равшан и Джумшут
За такое даже 23к много
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 22:23

Вибачте, не втримався))

  zРадио написав:За последние 10 лет долларовые цены на:
- продукты питания снизились на 25,2%;
- алкоголь и табак повысились на 23,5%;
- одежду и обувь снизились на 56,1%;
- коммунальные услуги повысились на 76,4%;
- товары и технику для дома снизились на 39,9%;
- медицинское обслуживание снизились на 23,6%;
- транспорт снизились на 15,3%;
- связь снизились на 48,7%;
- отдых снизились на 41,7%;
- образование снизились на 17,7%;
- рестораны и отели снизились на 25%;
- остальные товары и услуги снизились на 26,2%.

Методика оценки - Пааше (изменение цен отчетного периода по сравнению с базисным по товарам и услугам, реализованным в отчетном). Т.е. с учетом эволюции потребительского набора, обусловленной, например, глобальным трендом удешевления микроэлектроники и связи, локальным трендом увеличения доли сэконда в продажах одежды, развитием лоу-кост авиации в туризме, "фастфудизации" ресторанов т.д.

http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ ... 010_ue.xls

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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 22:23

  Xenon написав:
  vitaliian написав:
  Унуноктий написав:родственники попросили дать обьявление о продаже в Великой вильшанке, 40 км от киева.... там реально по 500 долларов сотка можно взять.
а домик 2015 года 3х этажный в 30км от Киева за 23куе видели?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodaet ... 6;promoted
построились а ездить дорого оказалось.

Это просто сарай какой-то, который строили Равшан и Джумшут
За такое даже 23к много

Это СТ с водой пол года и 2 грн.кВт
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 22:27

  kingkongovets написав: зрадио грит - то всьо пойдет под бьютжетное смарт жилье за копейки


Ты о чем - о коммерции? Я говорил, что офисы класса С пойдут под хостелы и дешевые апарт-отели, а также что жилые помещения, используемые нецелевым способом, вернутся в жилой сегмент. Ты против и можешь доказать, что этого не будет?
zРадио
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  #<1 ... 7652765376547655
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