Дурачок, те, кто его покупает
Субота, 13 березня 2021, 01:12
У Києві люди влаштували масову тисняву в черзі в секонд-хенд: відео
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Додано: Пон 14 чер, 2021 23:46
Дурачок, те, кто его покупает
Субота, 13 березня 2021, 01:12
У Києві люди влаштували масову тисняву в черзі в секонд-хенд: відео
Додано: Пон 14 чер, 2021 23:53
Не узнаю этот секнод. Мне кажется это постановочное видео.
Додано: Вів 15 чер, 2021 00:02
Приятно что все надписи кроме вверху на запрещённом языке
Востаннє редагувалось stm в Вів 15 чер, 2021 00:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 15 чер, 2021 00:02
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