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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7653765476557656

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 95
1. Зросли більш, як на 15%
18%
17
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
36
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 23:46

  Libo написав:
  zРадио написав: локальным трендом увеличения доли сэконда в продажах одежды ...


:shock:
Придурок, кто сейчас в сэконде ходит?! :lol:


Дурачок, те, кто его покупает :mrgreen:

Субота, 13 березня 2021, 01:12
У Києві люди влаштували масову тисняву в черзі в секонд-хенд: відео
https://apostrophe.ua/ua/news/kyiv/mist ... deo/225595
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 23:53

  zРадио написав:
  Libo написав: :shock:
Придурок, кто сейчас в сэконде ходит?! :lol:


Дурачок, те, кто его покупает :mrgreen:

Субота, 13 березня 2021, 01:12
У Києві люди влаштували масову тисняву в черзі в секонд-хенд: відео
https://apostrophe.ua/ua/news/kyiv/mist ... deo/225595

Не узнаю этот секнод. Мне кажется это постановочное видео.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 00:02

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  Libo написав: :shock:
Придурок, кто сейчас в сэконде ходит?! :lol:


Дурачок, те, кто его покупает :mrgreen:

Субота, 13 березня 2021, 01:12
У Києві люди влаштували масову тисняву в черзі в секонд-хенд: відео
https://apostrophe.ua/ua/news/kyiv/mist ... deo/225595

Не узнаю этот секнод. Мне кажется это постановочное видео.

Приятно что все надписи кроме вверху на запрещённом языке :)
Востаннє редагувалось stm в Вів 15 чер, 2021 00:02, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 00:02

  airmax78 написав:Не узнаю этот секнод. Мне кажется это постановочное видео.


Актеры те же, которых и ОП застройщиков нанимают? :lol:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 05:09

Хочу відзначити, що на кілька об'єктів вторинного ринку знизили ціну після кількамісячного їх висіння на сайті. Ріст всьо і вересень не за горами?
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 05:17

  Libo написав:
  zРадио написав: локальным трендом увеличения доли сэконда в продажах одежды ...


:shock:
кто сейчас в сэконде ходит?! :lol:

Половина населення України.
В провінції та селах - 2/3 населення.
Лібо, якщо ти не їздиш далі великої кільцевої дороги і бориспільського аеропорту - не пиши куйні.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 05:21

  vitaliian написав:
  Унуноктий написав:родственники попросили дать обьявление о продаже в Великой вильшанке, 40 км от киева.... там реально по 500 долларов сотка можно взять.
а домик 2015 года 3х этажный в 30км от Киева за 23куе видели?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodaet ... 6;promoted
построились а ездить дорого оказалось.

Можливо, Флаймен купить?
Хороше доповнення його колекції підвалів, горищ та іншого неліквіда в Єпенях.
Правда, дорогувато для нашого "програміста")))
Йому вигідніше придбати з десяток хат в лісовій частині Житомирської області, з землею та госп. будівлями. І тішитись ними)))
____-----______
Стратех, ти би не розпорошувати би кошти.
Якщо для оренди - купив би 1 (одну) квартиру в Києві, хоча би на кінцевій зупинці трамвая.

Як для себе (якщо можна з дому працювати) - купив би квартиру на середньому поверсі десь в Єпенях. Щоб вкластись в ліміт, який в твоєму випадку зовсім малий.

І не забувай їсти більше м'яса і білкової їжі - інакше мозок висохне, не зможеш "програмувати"(((
Востаннє редагувалось Frant в Вів 15 чер, 2021 06:26, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 06:06

  Прохожий написав:
  rjkz написав:К меня там были знакомые, съехали из-за армянского кабака прямо под окнами, гулянки, музыка често до утра. И это на территории, с внутренней стороны.
Так что коммерция при модных ЖК иногда может вылезти боком.

"армянский кабак" там существовал задолго до того как Столица получила землю под застройку


Эээ, не припоминаю.
А в Черном докторе в начале-середине 00-х бывал. Кто был ЦА "того" кабака без новостроя - даже представить не могу и как к этому кабачку пристроили ЖК - тоже.
помнится, уко к "гаражу" пристраивала 20-ти этажку. Рабочая схема. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 06:22

  Libo написав:
  zРадио написав: локальным трендом увеличения доли сэконда в продажах одежды ...


:shock:
Придурок, кто сейчас в сэконде ходит?! :lol:

Да укропы и ходят. Или ты не знал, что Украина, официально, по отчетам МВФ и Всемирного банка - самая нищая страна Европы?
Выезжаешь из Киева, сворачиваешь за угол и там сразу Украина начинается.
:mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 06:28

  rjkz написав:
  Libo написав:
  zРадио написав: локальным трендом увеличения доли сэконда в продажах одежды ...


:shock:
Придурок, кто сейчас в сэконде ходит?! :lol:

Да укропы и ходят. Или ты не знал, что Украина, официально, по отчетам МВФ и Всемирного банка - самая нищая страна Европы?
Выезжаешь из Киева, сворачиваешь за угол и там сразу Украина начинается.
:mrgreen:

Наше панство там не буває.
Для них Україна закінчується за Великою кільцевою дорогою та найближчим аеропортом
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