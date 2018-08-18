Дурачок, те, кто его покупает
Субота, 13 березня 2021, 01:12
У Києві люди влаштували масову тисняву в черзі в секонд-хенд: відео
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Додано: Пон 14 чер, 2021 23:46
Дурачок, те, кто его покупает
Субота, 13 березня 2021, 01:12
У Києві люди влаштували масову тисняву в черзі в секонд-хенд: відео
Додано: Пон 14 чер, 2021 23:53
Не узнаю этот секнод. Мне кажется это постановочное видео.
Додано: Вів 15 чер, 2021 00:02
Приятно что все надписи кроме вверху на запрещённом языке
Востаннє редагувалось stm в Вів 15 чер, 2021 00:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 15 чер, 2021 00:02
Додано: Вів 15 чер, 2021 05:09
Хочу відзначити, що на кілька об'єктів вторинного ринку знизили ціну після кількамісячного їх висіння на сайті. Ріст всьо і вересень не за горами?
Додано: Вів 15 чер, 2021 05:17
Додано: Вів 15 чер, 2021 05:21
Можливо, Флаймен купить?
Хороше доповнення його колекції підвалів, горищ та іншого неліквіда в Єпенях.
Правда, дорогувато для нашого "програміста")))
Йому вигідніше придбати з десяток хат в лісовій частині Житомирської області, з землею та госп. будівлями. І тішитись ними)))
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Стратех, ти би не розпорошувати би кошти.
Якщо для оренди - купив би 1 (одну) квартиру в Києві, хоча би на кінцевій зупинці трамвая.
Як для себе (якщо можна з дому працювати) - купив би квартиру на середньому поверсі десь в Єпенях. Щоб вкластись в ліміт, який в твоєму випадку зовсім малий.
І не забувай їсти більше м'яса і білкової їжі - інакше мозок висохне, не зможеш "програмувати"(((
Востаннє редагувалось Frant в Вів 15 чер, 2021 06:26, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 15 чер, 2021 06:06
Эээ, не припоминаю.
А в Черном докторе в начале-середине 00-х бывал. Кто был ЦА "того" кабака без новостроя - даже представить не могу и как к этому кабачку пристроили ЖК - тоже.
помнится, уко к "гаражу" пристраивала 20-ти этажку. Рабочая схема.
Додано: Вів 15 чер, 2021 06:22
Да укропы и ходят. Или ты не знал, что Украина, официально, по отчетам МВФ и Всемирного банка - самая нищая страна Европы?
Выезжаешь из Киева, сворачиваешь за угол и там сразу Украина начинается.
Додано: Вів 15 чер, 2021 06:28
Наше панство там не буває.
Для них Україна закінчується за Великою кільцевою дорогою та найближчим аеропортом
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