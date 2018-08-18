Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:ф"ючерси на поставку бетона перетворилися в реальні бетонні паралепіпеди (в пішій доступності до метро) з правоустановчими документами
Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках. Мраморные лестницы действительно ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. (с)
Вибач, Флай, але реально ржу ... занадто точна аналогія, особливо про кіннозаводське гніздо
За последние 10 лет долларовые цены на: - продукты питания снизились на 25,2%; - алкоголь и табак повысились на 23,5%; - одежду и обувь снизились на 56,1%; - коммунальные услуги повысились на 76,4%; - товары и технику для дома снизились на 39,9%; - медицинское обслуживание снизились на 23,6%; - транспорт снизились на 15,3%; - связь снизились на 48,7%; - отдых снизились на 41,7%; - образование снизились на 17,7%; - рестораны и отели снизились на 25%; - остальные товары и услуги снизились на 26,2%.
Методика оценки - Пааше (изменение цен отчетного периода по сравнению с базисным по товарам и услугам, реализованным в отчетном). Т.е. с учетом эволюции потребительского набора, обусловленной, например, глобальным трендом удешевления микроэлектроники и связи, локальным трендом увеличения доли сэконда в продажах одежды, развитием лоу-кост авиации в туризме, "фастфудизации" ресторанов т.д.
kingkongovets написав: зрадио грит - то всьо пойдет под бьютжетное смарт жилье за копейки
Ты о чем - о коммерции? Я говорил, что офисы класса С пойдут под хостелы и дешевые апарт-отели, а также что жилые помещения, используемые нецелевым способом, вернутся в жилой сегмент. Ты против и можешь доказать, что этого не будет?
rjkz написав:К меня там были знакомые, съехали из-за армянского кабака прямо под окнами, гулянки, музыка често до утра. И это на территории, с внутренней стороны. Так что коммерция при модных ЖК иногда может вылезти боком.
"армянский кабак" там существовал задолго до того как Столица получила землю под застройку
Эээ, не припоминаю. А в Черном докторе в начале-середине 00-х бывал. Кто был ЦА "того" кабака без новостроя - даже представить не могу и как к этому кабачку пристроили ЖК - тоже. помнится, уко к "гаражу" пристраивала 20-ти этажку. Рабочая схема.
zРадио написав:За последние 10 лет долларовые цены на: - продукты питания снизились на 25,2%; - алкоголь и табак повысились на 23,5%; - одежду и обувь снизились на 56,1%; - коммунальные услуги повысились на 76,4%; - товары и технику для дома снизились на 39,9%; - медицинское обслуживание снизились на 23,6%; - транспорт снизились на 15,3%; - связь снизились на 48,7%; - отдых снизились на 41,7%; - образование снизились на 17,7%; - рестораны и отели снизились на 25%; - остальные товары и услуги снизились на 26,2%.
Методика оценки - Пааше (изменение цен отчетного периода по сравнению с базисным по товарам и услугам, реализованным в отчетном). Т.е. с учетом эволюции потребительского набора, обусловленной, например, глобальным трендом удешевления микроэлектроники и связи, локальным трендом увеличения доли сэконда в продажах одежды, развитием лоу-кост авиации в туризме, "фастфудизации" ресторанов т.д.