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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7653765476557656

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 95
1. Зросли більш, як на 15%
18%
17
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
36
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 08:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Зп у Києві в червні 2011 року - 4098 грн
Зп у Києві в квітні 2021 року (остання яка є) - 20400 грн

вся разница ушла на алкоголь, табак и коммуналЪ!
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 08:25

  hume написав:Кстати, некоторые проекты 2008 годов, те которые сегодня вообще не модные, вмещали где то 500-700 квартир на 2-2,5 га.


А есть такие на ПБ? Назовите пожалуйста - хотелось бы глянуть, чтобы представлять.
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 08:26

sequence , это 2 цифры тяжело сравнивать из-за того, что сильно подняли минималку, что могло вызвать изменение соотношения белой и серой з/п.. Попросту говоря: нынешние 20 кгрн ближе к реальным, чем те 4 кгрн.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 08:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

угадай жк, Киев, правый берег
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 08:36

vitaliian
Както золота маловато - Пшонка стайл
ЖК прокурорско-судейский
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 08:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Очередная утрата исторического наследия - дом с жуками на Владимирской. Самый лучший мэр как всегда за все хорошее - https://kiev.vgorode.ua/news/sobytyia/a ... koe-zdanie
striped
 
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