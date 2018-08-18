вся разница ушла на алкоголь, табак и коммуналЪ!
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Додано: Вів 15 чер, 2021 08:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 15 чер, 2021 08:25
Додано: Вів 15 чер, 2021 08:26
sequence , это 2 цифры тяжело сравнивать из-за того, что сильно подняли минималку, что могло вызвать изменение соотношения белой и серой з/п.. Попросту говоря: нынешние 20 кгрн ближе к реальным, чем те 4 кгрн.
Додано: Вів 15 чер, 2021 08:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 15 чер, 2021 08:36
vitaliian
Както золота маловато - Пшонка стайл
ЖК прокурорско-судейский
Додано: Вів 15 чер, 2021 08:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Очередная утрата исторического наследия - дом с жуками на Владимирской. Самый лучший мэр как всегда за все хорошее -
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