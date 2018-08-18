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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 76547655765676577658>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 95
1. Зросли більш, як на 15%
18%
17
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
36
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 08:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Зп у Києві в червні 2011 року - 4098 грн
Зп у Києві в квітні 2021 року (остання яка є) - 20400 грн

вся разница ушла на алкоголь, табак и коммуналЪ!
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 08:25

  hume написав:Кстати, некоторые проекты 2008 годов, те которые сегодня вообще не модные, вмещали где то 500-700 квартир на 2-2,5 га.


А есть такие на ПБ? Назовите пожалуйста - хотелось бы глянуть, чтобы представлять.
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 08:26

sequence , это 2 цифры тяжело сравнивать из-за того, что сильно подняли минималку, что могло вызвать изменение соотношения белой и серой з/п.. Попросту говоря: нынешние 20 кгрн ближе к реальным, чем те 4 кгрн.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 08:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

угадай жк, Киев, правый берег
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 08:36

vitaliian
Както золота маловато - Пшонка стайл
ЖК прокурорско-судейский
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 08:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Очередная утрата исторического наследия - дом с жуками на Владимирской. Самый лучший мэр как всегда за все хорошее - https://kiev.vgorode.ua/news/sobytyia/a ... koe-zdanie
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 08:51

  striped написав:Очередная утрата исторического наследия - дом с жуками на Владимирской. Самый лучший мэр как всегда за все хорошее - https://kiev.vgorode.ua/news/sobytyia/a ... koe-zdanie

Пропер, кінконговець і аірмакс одобряють. Там були МЗК не модні.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 08:53

  zzzzzz написав:vitaliian
Както золота маловато - Пшонка стайл
ЖК прокурорско-судейский

та нет, эконом класс на окраине.. там живых прокуроров вряд ли видели.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 08:54

  Успіх написав:
  flyman написав:Тобі доки на пруф вислати?
Не розумію, в чому переживання такі.

Блін, скільки можна

Флай, може десь на олх здається/продається аналогічний твого, цоколь в твоєму ЖК?
То кидай посилання сюди і зроби всіх разом!


лови: 20 куїв за голий цоколь
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/tsokol-v-bucha-kvartal-bez-remonta-IDJx4eI.html
можна переробити в 2к, що буде відчуватися як 3к (с)

з ремнотом уже 26к5, а було 25
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/bucha-kvartal-tsokol-IDLQDI2.html

і попростіше 22к5
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvartira-u-zhk-bucha-kvartal-suhiy-tepliy-tsokol-IDLIzFy.html

це тобі не Ріел на Левандівці
Востаннє редагувалось flyman в Вів 15 чер, 2021 08:58, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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vitaliian Новая Франция
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