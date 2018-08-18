Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 чер, 2021 08:18
Первый написав:
Зп у Києві в червні 2011 року - 4098 грн
Зп у Києві в квітні 2021 року (остання яка є) - 20400 грн
вся разница ушла на алкоголь, табак и коммуналЪ!
sequence
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Додано: Вів 15 чер, 2021 08:25
hume написав:
Кстати, некоторые проекты 2008 годов, те которые сегодня вообще не модные, вмещали где то 500-700 квартир на 2-2,5 га.
А есть такие на ПБ? Назовите пожалуйста - хотелось бы глянуть, чтобы представлять.
striped
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Додано: Вів 15 чер, 2021 08:26
sequence , это 2 цифры тяжело сравнивать из-за того, что сильно подняли минималку, что могло вызвать изменение соотношения белой и серой з/п.. Попросту говоря: нынешние 20 кгрн ближе к реальным, чем те 4 кгрн.
Hotab
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vitaliian
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Додано: Вів 15 чер, 2021 08:36
vitaliian Както золота маловато - Пшонка стайл ЖК прокурорско-судейский
zzzzzz
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Додано: Вів 15 чер, 2021 08:38
Очередная утрата исторического наследия - дом с жуками на Владимирской. Самый лучший мэр как всегда за все хорошее -
https://kiev.vgorode.ua/news/sobytyia/a ... koe-zdanie
striped
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Додано: Вів 15 чер, 2021 08:51
Пропер, кінконговець і аірмакс одобряють. Там були МЗК не модні.
flyman
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Додано: Вів 15 чер, 2021 08:53
zzzzzz написав: vitaliian
Както золота маловато - Пшонка стайл
ЖК прокурорско-судейский
та нет, эконом класс на окраине.. там живых прокуроров вряд ли видели.
vitaliian
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Додано: Вів 15 чер, 2021 08:54
Успіх написав: flyman написав:
Тобі доки на пруф вислати?
Не розумію, в чому переживання такі.
Блін, скільки можна
Флай, може десь на олх здається/продається аналогічний твого, цоколь в твоєму ЖК?
То кидай посилання сюди і зроби всіх разом!
лови: 20 куїв за голий цоколь
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/tsokol-v-bucha-kvartal-bez-remonta-IDJx4eI.html
можна переробити в 2к, що буде відчуватися як 3к (с)
з ремнотом уже 26к5, а було 25
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/bucha-kvartal-tsokol-IDLQDI2.html
і попростіше 22к5
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvartira-u-zhk-bucha-kvartal-suhiy-tepliy-tsokol-IDLIzFy.html
це тобі не Ріел на Левандівці
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flyman
в Вів 15 чер, 2021 08:58, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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