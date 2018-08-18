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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7655765676577658>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 95
1. Зросли більш, як на 15%
18%
17
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
36
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 08:58

  striped написав:Очередная утрата исторического наследия - дом с жуками на Владимирской. Самый лучший мэр как всегда за все хорошее - https://kiev.vgorode.ua/news/sobytyia/a ... koe-zdanie

А самое хорошее в работе мэра - это полновесные откаты
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 09:01

  Grand Touring написав:vitaliian Новая Франция

ошиблись на длину ла-манша
https://bn.ua/prodaja-1-kvartira-kiev-g ... ul-267632/
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 09:03

  Hotab написав:sequence , это 2 цифры тяжело сравнивать из-за того, что сильно подняли минималку, что могло вызвать изменение соотношения белой и серой з/п.. Попросту говоря: нынешние 20 кгрн ближе к реальным, чем те 4 кгрн.

согласен, но в целом ЗП все же отрасли, пусть и не в 5, но раза в три точно.
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 09:05

  vitaliian написав:
  Grand Touring написав:vitaliian Новая Франция

ошиблись на длину ла-манша
https://bn.ua/prodaja-1-kvartira-kiev-g ... ul-267632/

кондеры на фасаде тоже у чопорных агличан подсмотрели, не иначе
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 09:07

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  striped написав:Очередная утрата исторического наследия - дом с жуками на Владимирской. Самый лучший мэр как всегда за все хорошее - https://kiev.vgorode.ua/news/sobytyia/a ... koe-zdanie

Пропер, кінконговець і аірмакс одобряють. Там були МЗК не модні.
абы шото ляпнуть и плюнуть в сторону кличко
вы сами то статью читали?
честно говоря не вижу, шо там такого «исторического» в тех жуках, но кмда тем не менее свою позицию по этому вопросу озвучила, вы с ней не согласны?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 09:11

flyman
Жить в подвале такое себе удовольствие.
За 20+ куе жить в подвале - Петросян отдыхает
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 09:51

  kingkongovets написав:абы шото ляпнуть и плюнуть в сторону кличко
вы сами то статью читали?
честно говоря не вижу, шо там такого «исторического» в тех жуках, но кмда тем не менее свою позицию по этому вопросу озвучила, вы с ней не согласны?


Плюнуть? Вроде не было такого. А случись такое - уверен - он был бы искренне удивлен ЗА ЧТО???
Да, позиция удобная - "нам сказали шо все буде добре. Мы погодились."
Исторического нет ни в жуках, ни в доме возле вокзала, которого уже нет, ни в доме чуть выше, на Саксаганского, который похоронил нерасторопного работягу, когда происходило очередное добро, за которое ратует команда лучшего мэра. Скорей бы уже выборы и его утвердили на президента. Его предвыборном слоганом может стать "Я сделаю Украину одним большим парком!".

Еще раз прошу - как увидите Бахматова - спросите пожалуйста, что ж его сподвигло не просто уйти от лучшего мэра, а еще и начать теперь топить против него.
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 09:52

  antey1969 написав:flyman
Жить в подвале такое себе удовольствие.
За 20+ куе жить в подвале - Петросян отдыхает

Новобудний підвал в Єпенях - кращий за радянську "вторинку" в Києві?(((
Правда, в 2015 за 15 000 на КРЖН можна було купити хіба що гараж)))
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 09:56

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

striped написав:
  kingkongovets написав:абы шото ляпнуть и плюнуть в сторону кличко
вы сами то статью читали?
честно говоря не вижу, шо там такого «исторического» в тех жуках, но кмда тем не менее свою позицию по этому вопросу озвучила, вы с ней не согласны?


Плюнуть? Вроде не было такого. А случись такое - уверен - он был бы искренне удивлен ЗА ЧТО???
Да, позиция удобная - "нам сказали шо все буде добре. Мы погодились."
Исторического нет ни в жуках, ни в доме возле вокзала, которого уже нет, ни в доме чуть выше, на Саксаганского, который похоронил нерасторопного работягу, когда происходило очередное добро, за которое ратует команда лучшего мэра. Скорей бы уже выборы и его утвердили на президента. Его предвыборном слоганом может стать "Я сделаю Украину одним большим парком!".

Еще раз прошу - как увидите Бахматова - спросите пожалуйста, что ж его сподвигло не просто уйти от лучшего мэра, а еще и начать теперь топить против него.


блаблабла
в чем вина кличко и кмда по данным конкретным кейсам?
под какими решениями стоят их подписи?
что они конкретно нарушили?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 10:15

  kingkongovets написав:
блаблабла
в чем вина кличко и кмда по данным конкретным кейсам?
под какими решениями стоят их подписи?
что они конкретно нарушили?


Так это ж классика - нихто ни в чем не винен. Он может еще вспомнить что у него полномочий нет. Сказать, что это прошло в тайне, но он возмущен и обязательно передаст свое возмущение в прокуратуру. И т.д. и т.п. А бабки на мост будут по очередной допке капать хорошим товарищам, 50-е Авеню привлекать деньги израильских "инвесторов" и т.д. Опять же, по классике - собаки лают, а лучший мэр идет в президенты.

Но люди с критическим мышлением могут немного под другим углом смотреть на ситуацию - ведь когда нужно было бороться с МАФами и зачищать переходы данный товарищ не говорил об обмеженних полномочиях. И, являясь мэром мэров, уже давно мог инициировать защиту архитектурного наследия не только в столице, но и в Украине в целом. Но для этого нужно быть чуть более политиком, а это могут не только лишь все.
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