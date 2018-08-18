Додано: Вів 15 чер, 2021 10:15

kingkongovets написав:

блаблабла

в чем вина кличко и кмда по данным конкретным кейсам?

под какими решениями стоят их подписи?

что они конкретно нарушили? блаблаблав чем вина кличко и кмда по данным конкретным кейсам?под какими решениями стоят их подписи?что они конкретно нарушили?

Так это ж классика - нихто ни в чем не винен. Он может еще вспомнить что у него полномочий нет. Сказать, что это прошло в тайне, но он возмущен и обязательно передаст свое возмущение в прокуратуру. И т.д. и т.п. А бабки на мост будут по очередной допке капать хорошим товарищам, 50-е Авеню привлекать деньги израильских "инвесторов" и т.д. Опять же, по классике - собаки лают, а лучший мэр идет в президенты.Но люди с критическим мышлением могут немного под другим углом смотреть на ситуацию - ведь когда нужно было бороться с МАФами и зачищать переходы данный товарищ не говорил об обмеженних полномочиях. И, являясь мэром мэров, уже давно мог инициировать защиту архитектурного наследия не только в столице, но и в Украине в целом. Но для этого нужно быть чуть более политиком, а это могут не только лишь все.