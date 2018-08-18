Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Hotab написав:sequence , это 2 цифры тяжело сравнивать из-за того, что сильно подняли минималку, что могло вызвать изменение соотношения белой и серой з/п.. Попросту говоря: нынешние 20 кгрн ближе к реальным, чем те 4 кгрн.
согласен, но в целом ЗП все же отрасли, пусть и не в 5, но раза в три точно.
Пропер, кінконговець і аірмакс одобряють. Там були МЗК не модні.
абы шото ляпнуть и плюнуть в сторону кличко вы сами то статью читали? честно говоря не вижу, шо там такого «исторического» в тех жуках, но кмда тем не менее свою позицию по этому вопросу озвучила, вы с ней не согласны?
kingkongovets написав:абы шото ляпнуть и плюнуть в сторону кличко вы сами то статью читали? честно говоря не вижу, шо там такого «исторического» в тех жуках, но кмда тем не менее свою позицию по этому вопросу озвучила, вы с ней не согласны?
Плюнуть? Вроде не было такого. А случись такое - уверен - он был бы искренне удивлен ЗА ЧТО??? Да, позиция удобная - "нам сказали шо все буде добре. Мы погодились." Исторического нет ни в жуках, ни в доме возле вокзала, которого уже нет, ни в доме чуть выше, на Саксаганского, который похоронил нерасторопного работягу, когда происходило очередное добро, за которое ратует команда лучшего мэра. Скорей бы уже выборы и его утвердили на президента. Его предвыборном слоганом может стать "Я сделаю Украину одним большим парком!".
Еще раз прошу - как увидите Бахматова - спросите пожалуйста, что ж его сподвигло не просто уйти от лучшего мэра, а еще и начать теперь топить против него.
kingkongovets написав:абы шото ляпнуть и плюнуть в сторону кличко вы сами то статью читали? честно говоря не вижу, шо там такого «исторического» в тех жуках, но кмда тем не менее свою позицию по этому вопросу озвучила, вы с ней не согласны?
Плюнуть? Вроде не было такого. А случись такое - уверен - он был бы искренне удивлен ЗА ЧТО??? Да, позиция удобная - "нам сказали шо все буде добре. Мы погодились." Исторического нет ни в жуках, ни в доме возле вокзала, которого уже нет, ни в доме чуть выше, на Саксаганского, который похоронил нерасторопного работягу, когда происходило очередное добро, за которое ратует команда лучшего мэра. Скорей бы уже выборы и его утвердили на президента. Его предвыборном слоганом может стать "Я сделаю Украину одним большим парком!".
Еще раз прошу - как увидите Бахматова - спросите пожалуйста, что ж его сподвигло не просто уйти от лучшего мэра, а еще и начать теперь топить против него.
блаблабла в чем вина кличко и кмда по данным конкретным кейсам? под какими решениями стоят их подписи? что они конкретно нарушили?
kingkongovets написав: блаблабла в чем вина кличко и кмда по данным конкретным кейсам? под какими решениями стоят их подписи? что они конкретно нарушили?
Так это ж классика - нихто ни в чем не винен. Он может еще вспомнить что у него полномочий нет. Сказать, что это прошло в тайне, но он возмущен и обязательно передаст свое возмущение в прокуратуру. И т.д. и т.п. А бабки на мост будут по очередной допке капать хорошим товарищам, 50-е Авеню привлекать деньги израильских "инвесторов" и т.д. Опять же, по классике - собаки лают, а лучший мэр идет в президенты.
Но люди с критическим мышлением могут немного под другим углом смотреть на ситуацию - ведь когда нужно было бороться с МАФами и зачищать переходы данный товарищ не говорил об обмеженних полномочиях. И, являясь мэром мэров, уже давно мог инициировать защиту архитектурного наследия не только в столице, но и в Украине в целом. Но для этого нужно быть чуть более политиком, а это могут не только лишь все.