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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7655765676577658

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 95
1. Зросли більш, як на 15%
18%
17
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
36
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 10:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  striped написав:являясь мэром мэров, уже давно мог инициировать защиту архитектурного наследия не только в столице, но и в Украине в целом. Но для этого нужно быть чуть более политиком, а это могут не только лишь все.

Для этого надо жить в Украине и отдыхать в Украине после своего мэрства.
Но жить и отдыхать, учить детей Виталик, скорее всего, будет в другой стране. Как и большинство "коллег"
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 10:25

  Первый написав:Зп у Києві в червні 2011 року - 4098 грн
Зп у Києві в квітні 2021 року (остання яка є) - 20400 грн



Зарплату до $1 тисячі підняли директорам усіх львівських шкіл

Директорам усіх львівських загальноосвітніх шкіл підняли заробітну плату до 27 тис. грн – це рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міськради.
освіти.

https://www.pravda.com.ua/news/2021/06/14/7297226/

В два раза! :shock:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 10:28

  Xenon написав:Зображення

Цікаво, який буде цінник на таке саме "добро" в Касі Грандє :?:

зі. Думаю, що києвські ФТ понаїхи тиха заплачуть :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 10:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зображення
так будет выглядеть арсенальная площадь после ремонта
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 10:31

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

striped написав:
  kingkongovets написав:
блаблабла
в чем вина кличко и кмда по данным конкретным кейсам?
под какими решениями стоят их подписи?
что они конкретно нарушили?


Так это ж классика - нихто ни в чем не винен. Он может еще вспомнить что у него полномочий нет. Сказать, что это прошло в тайне, но он возмущен и обязательно передаст свое возмущение в прокуратуру. И т.д. и т.п. А бабки на мост будут по очередной допке капать хорошим товарищам, 50-е Авеню привлекать деньги израильских "инвесторов" и т.д. Опять же, по классике - собаки лают, а лучший мэр идет в президенты.

Но люди с критическим мышлением могут немного под другим углом смотреть на ситуацию - ведь когда нужно было бороться с МАФами и зачищать переходы данный товарищ не говорил об обмеженних полномочиях. И, являясь мэром мэров, уже давно мог инициировать защиту архитектурного наследия не только в столице, но и в Украине в целом. Но для этого нужно быть чуть более политиком, а это могут не только лишь все.
и опять пустое и эмоциональное блаблабла взагали и ни про що
готовьтесь в следующий раз лучше, а вообще если по сути сказать нечего - лучше промолчать
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 10:35

  Serg-ik написав:жить и отдыхать, учить детей Виталик, скорее всего, будет в другой стране. Как и большинство "коллег"


Ты проспал два десятилетия.
Украинская элита давно приняла решение оставаться на пмж в Украине. Дачи на Лазурном берегу и в Испании остаются дачами. Их дети после учебы возвращаются в Украину. Из невозвращающихся в основном дети плебса, вырвавшиеся на запад. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 10:37

  change_pm написав:
  Xenon написав:Зображення

Цікаво, який буде цінник на таке саме "добро" в Касі Грандє :?:


зі. Думаю, що києвські ФТ понаїхи тиха заплачуть :mrgreen:

Не, ну а чо? Всё верно. Воду надо кипятить и фильтровать, а это всё недёшево.
КАН поимел жителей на стоимость бассейна, всех, включая тех, кто в нём никогда не будет плавать. Теперь будет зарабатывать на чужих инвестициях.
Serg-ik
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  #<1 ... 7655765676577658
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