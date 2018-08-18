Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
striped написав:являясь мэром мэров, уже давно мог инициировать защиту архитектурного наследия не только в столице, но и в Украине в целом. Но для этого нужно быть чуть более политиком, а это могут не только лишь все.
Для этого надо жить в Украине и отдыхать в Украине после своего мэрства. Но жить и отдыхать, учить детей Виталик, скорее всего, будет в другой стране. Как и большинство "коллег"
kingkongovets написав: блаблабла в чем вина кличко и кмда по данным конкретным кейсам? под какими решениями стоят их подписи? что они конкретно нарушили?
Так это ж классика - нихто ни в чем не винен. Он может еще вспомнить что у него полномочий нет. Сказать, что это прошло в тайне, но он возмущен и обязательно передаст свое возмущение в прокуратуру. И т.д. и т.п. А бабки на мост будут по очередной допке капать хорошим товарищам, 50-е Авеню привлекать деньги израильских "инвесторов" и т.д. Опять же, по классике - собаки лают, а лучший мэр идет в президенты.
Но люди с критическим мышлением могут немного под другим углом смотреть на ситуацию - ведь когда нужно было бороться с МАФами и зачищать переходы данный товарищ не говорил об обмеженних полномочиях. И, являясь мэром мэров, уже давно мог инициировать защиту архитектурного наследия не только в столице, но и в Украине в целом. Но для этого нужно быть чуть более политиком, а это могут не только лишь все.
и опять пустое и эмоциональное блаблабла взагали и ни про що готовьтесь в следующий раз лучше, а вообще если по сути сказать нечего - лучше промолчать
Serg-ik написав:жить и отдыхать, учить детей Виталик, скорее всего, будет в другой стране. Как и большинство "коллег"
Ты проспал два десятилетия. Украинская элита давно приняла решение оставаться на пмж в Украине. Дачи на Лазурном берегу и в Испании остаются дачами. Их дети после учебы возвращаются в Украину. Из невозвращающихся в основном дети плебса, вырвавшиеся на запад.
Цікаво, який буде цінник на таке саме "добро" в Касі Грандє
зі. Думаю, що києвські ФТ понаїхи тиха заплачуть
Не, ну а чо? Всё верно. Воду надо кипятить и фильтровать, а это всё недёшево. КАН поимел жителей на стоимость бассейна, всех, включая тех, кто в нём никогда не будет плавать. Теперь будет зарабатывать на чужих инвестициях.