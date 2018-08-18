Для этого надо жить в Украине и отдыхать в Украине после своего мэрства.
Но жить и отдыхать, учить детей Виталик, скорее всего, будет в другой стране. Как и большинство "коллег"
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Додано: Вів 15 чер, 2021 10:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Для этого надо жить в Украине и отдыхать в Украине после своего мэрства.
Но жить и отдыхать, учить детей Виталик, скорее всего, будет в другой стране. Как и большинство "коллег"
Додано: Вів 15 чер, 2021 10:25
Зарплату до $1 тисячі підняли директорам усіх львівських шкіл
Директорам усіх львівських загальноосвітніх шкіл підняли заробітну плату до 27 тис. грн – це рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міськради.
освіти.
В два раза!
Додано: Вів 15 чер, 2021 10:28
Додано: Вів 15 чер, 2021 10:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
так будет выглядеть арсенальная площадь после ремонта
Додано: Вів 15 чер, 2021 10:31
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
и опять пустое и эмоциональное блаблабла взагали и ни про що
готовьтесь в следующий раз лучше, а вообще если по сути сказать нечего - лучше промолчать
Додано: Вів 15 чер, 2021 10:35
Ты проспал два десятилетия.
Украинская элита давно приняла решение оставаться на пмж в Украине. Дачи на Лазурном берегу и в Испании остаются дачами. Их дети после учебы возвращаются в Украину. Из невозвращающихся в основном дети плебса, вырвавшиеся на запад.
Додано: Вів 15 чер, 2021 10:37
Не, ну а чо? Всё верно. Воду надо кипятить и фильтровать, а это всё недёшево.
КАН поимел жителей на стоимость бассейна, всех, включая тех, кто в нём никогда не будет плавать. Теперь будет зарабатывать на чужих инвестициях.
Додано: Вів 15 чер, 2021 10:45
Очень удобная, я бы даже сказал - государственническая - позиция. Вполне можете стать очередным советником лучшего мэра. Будинок Билозир благодарит Вас за поддержку.
Додано: Вів 15 чер, 2021 10:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ты не правильно понял
ЖИТЬ и ОТДЫХАТЬ
Здесь они ЗАРАБАТЫВАЮТ. И определенное время пребывают на рабочем месте
Додано: Вів 15 чер, 2021 10:50
Нова Англія
Це ж район клубних кавалірок на Жулянах.
якщо 30 м2 з ремонтом за 46 500
то кавалірка 15 м2 в два раза дешевше.
А Франт не вірить, що можна було взяти за 10куе голий бетон на ямі.
І це ж "іпеня за окружною" на думку Х-пердів.
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