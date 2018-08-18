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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7657765876597660>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 95
1. Зросли більш, як на 15%
18%
17
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
36
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 10:57

Будут продавать "навес"? Переписывать на родственников -не вариант. переписать на фирму? Фирму можно "бомбить".

Верховая Рада Украины приняла во втором чтении закон о налоговой амнистии для украинцев, согласно которому с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 года проведут одноразовое добровольное декларирование активов физлиц.

Нардепы одобрили соответствующий законопроект №5153 в ходе заседания во вторник, 15 июня. "За" проголосовали 243 парламентария.

Согласно закону, сбор с одноразового добровольного декларирования - это одноразовый обязательный платеж, размер которого самостоятельно рассчитывает декларант, исходя из стоимости принадлежащих ему активов с учетом ставок такого сбора
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 10:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:А Франт не вірить, що можна було взяти за 10куе голий бетон на ямі.
недавно ушла квартира с ремонтом 15м2 на 10м тех этаже (с выходом на крышу) за 15куе. Район феофании. Дом давно сдан и заселен.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 11:02

  vitaliian написав:
  flyman написав:А Франт не вірить, що можна було взяти за 10куе голий бетон на ямі.
недавно ушла квартира с ремонтом 15м2 на 10м тех этаже (с выходом на крышу) за 15куе. Район феофании. Дом давно сдан и заселен.

Франт не цікавиться маргінальним житлом (підвалами, горищами, смартами, сараями, гаражами, конурами, курятниками, собачатниками, гуртожитками). :mrgreen:
Мені воно не потрібно. Для жодної мети. :mrgreen:
На відміну від місцевих "успішних" людей)))
Востаннє редагувалось Frant в Вів 15 чер, 2021 11:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 11:05

  Serg-ik написав:
  change_pm написав:
зі. Думаю, що києвські ФТ понаїхи тиха заплачуть :mrgreen:

Не, ну а чо? Всё верно. Воду надо кипятить и фильтровать, а это всё недёшево.
КАН поимел жителей на стоимость бассейна, всех, включая тех, кто в нём никогда не будет плавать. Теперь будет зарабатывать на чужих инвестициях.


Ребята, все норм.
Просто у вас никогда не было бассейна и вы не знаете, сколько труда и средств он требуется для поддержания его в порядке каждый день. А тут прямо под домом. В трусах можно выходить. Не надо в этих пробках часами до воды добираться. И коктейль тебе сколотят и подадут. И перекусить сделают, не надо даже домой подниматься. Туалет. Чистота. Тётя с тряпкой. Летний отдых под домом. Заценит только тот, кто это попробовал. И заплатит за это. Еще и чаевые персоналу отстегнет. :wink:
ЗЫ Поехал как-то на Десну в выходной день. Машин тьма. Пылища. Обочины забиты. Запарковаться с трудом можно в километре. У воды срач. Не приляжешь. Не оборудовано. Кругом обоссано и обосрано. Пьянь шашлыки жарит. Бухают. на песке слой бычков и рыбных хвостов. Мрак. :x
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 11:12

  Libo написав:ЗЫ Поехал как-то на Десну в выходной день. Машин тьма. Пылища. Обочины забиты. Запарковаться с трудом можно в километре. У воды срач. Не приляжешь. Не оборудовано. Кругом обоссано и обосрано. Пьянь шашлыки жарит. Бухают. на песке слой бычков и рыбных хвостов. Мрак.

висновок, - некуй шастать, сидіть коло басіка :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 11:12

  Libo написав:..Поехал как-то на Десну в выходной день. Машин тьма. Пылища. Обочины забиты. Запарковаться с трудом можно в километре. У воды срач. Не приляжешь. Не оборудовано. Кругом обоссано и обосрано. Пьянь шашлыки жарит. Бухают. на песке слой бычков и рыбных хвостов. Мрак. :x

привыкай к нашим реалиям. Думал только путен в кусты ссать ходит? :mrgreen: :mrgreen:
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 11:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Поехал как-то на Десну в выходной день. Машин тьма. Пылища. Обочины забиты. Запарковаться с трудом можно в километре. У воды срач

надо там отдыхать, куда авто не доедет
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 11:13

  Serg-ik написав:Ты не правильно понял
ЖИТЬ и ОТДЫХАТЬ
Здесь они ЗАРАБАТЫВАЮТ. И определенное время пребывают на рабочем месте

Где и как планируют отдыхать этим летом Ярославский, Конотопский, Никонов, Смелянский, Громыко, Лукинюк

https://forbes.ua/ru/lifestyle/de-i-yak ... 52021-1478


Это ты не правильно понял. Они здесь ЖИВУТ и зарабатывают. А там только отдых, шопинг, лечение и учеба детей. Жить им там неинтересно и непривлекательно, там для них не жизнь, а существование. Их там никто не знает, те кто знают презирают, там на них распростаняется закон, там они простые смертные и нах никому не нужны. Это для них не жизнь. Жизнь только тут, где менты им честь отдают и холопы шляпы перед ними снимают, где им можно всё. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 11:16

Манхетен прасті

  antey1969 написав:flyman
Жить в подвале такое себе удовольствие.
За 20+ куе жить в подвале - Петросян отдыхает

Біля мене в тому ж під"їзді живе три чи чотири сім"ї. Одна точно знаю, що знімає, і з малолітньою дитиною.
Яке отримують вони задоволення від "життя в підвалі" не цікавився.
Може "вона хотіла би жить на Манхєтенє ... Но оказалась почєму-то в Муріно"
хз
Лібо, думаю ліпше пояснить хфеномен датського кацапізму.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 15 чер, 2021 11:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 11:22

Хвали старое, а выбирай новое

  Frant написав:
  antey1969 написав:flyman
Жить в подвале такое себе удовольствие.
За 20+ куе жить в подвале - Петросян отдыхает

Новобудний підвал в Єпенях - кращий за радянську "вторинку" в Києві?(((
Правда, в 2015 за 15 000 на КРЖН можна було купити хіба що гараж)))


"Старий стару хвалить, що добрий борщ зварить, а молодий свою гудить: що не зварить, то спаскудить." - це про "історичний центр", від якого лишаться скоро хіба бабушатнікі Хрущова, решту забудують Манхетенами і Міраксами з модними МЗК
Востаннє редагувалось flyman в Вів 15 чер, 2021 11:22, всього редагувалось 1 раз.
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