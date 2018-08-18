Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Будут продавать "навес"? Переписывать на родственников -не вариант. переписать на фирму? Фирму можно "бомбить".
Верховая Рада Украины приняла во втором чтении закон о налоговой амнистии для украинцев, согласно которому с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 года проведут одноразовое добровольное декларирование активов физлиц.
Нардепы одобрили соответствующий законопроект №5153 в ходе заседания во вторник, 15 июня. "За" проголосовали 243 парламентария.
Согласно закону, сбор с одноразового добровольного декларирования - это одноразовый обязательный платеж, размер которого самостоятельно рассчитывает декларант, исходя из стоимости принадлежащих ему активов с учетом ставок такого сбора
flyman написав:А Франт не вірить, що можна було взяти за 10куе голий бетон на ямі.
недавно ушла квартира с ремонтом 15м2 на 10м тех этаже (с выходом на крышу) за 15куе. Район феофании. Дом давно сдан и заселен.
Франт не цікавиться маргінальним житлом (підвалами, горищами, смартами, сараями, гаражами, конурами, курятниками, собачатниками, гуртожитками). Мені воно не потрібно. Для жодної мети. На відміну від місцевих "успішних" людей)))
Востаннє редагувалось Frant в Вів 15 чер, 2021 11:13, всього редагувалось 1 раз.
change_pm написав: зі. Думаю, що києвські ФТ понаїхи тиха заплачуть
Не, ну а чо? Всё верно. Воду надо кипятить и фильтровать, а это всё недёшево. КАН поимел жителей на стоимость бассейна, всех, включая тех, кто в нём никогда не будет плавать. Теперь будет зарабатывать на чужих инвестициях.
Ребята, все норм. Просто у вас никогда не было бассейна и вы не знаете, сколько труда и средств он требуется для поддержания его в порядке каждый день. А тут прямо под домом. В трусах можно выходить. Не надо в этих пробках часами до воды добираться. И коктейль тебе сколотят и подадут. И перекусить сделают, не надо даже домой подниматься. Туалет. Чистота. Тётя с тряпкой. Летний отдых под домом. Заценит только тот, кто это попробовал. И заплатит за это. Еще и чаевые персоналу отстегнет. ЗЫ Поехал как-то на Десну в выходной день. Машин тьма. Пылища. Обочины забиты. Запарковаться с трудом можно в километре. У воды срач. Не приляжешь. Не оборудовано. Кругом обоссано и обосрано. Пьянь шашлыки жарит. Бухают. на песке слой бычков и рыбных хвостов. Мрак.
Libo написав:ЗЫ Поехал как-то на Десну в выходной день. Машин тьма. Пылища. Обочины забиты. Запарковаться с трудом можно в километре. У воды срач. Не приляжешь. Не оборудовано. Кругом обоссано и обосрано. Пьянь шашлыки жарит. Бухают. на песке слой бычков и рыбных хвостов. Мрак.
Libo написав:..Поехал как-то на Десну в выходной день. Машин тьма. Пылища. Обочины забиты. Запарковаться с трудом можно в километре. У воды срач. Не приляжешь. Не оборудовано. Кругом обоссано и обосрано. Пьянь шашлыки жарит. Бухают. на песке слой бычков и рыбных хвостов. Мрак.
привыкай к нашим реалиям. Думал только путен в кусты ссать ходит?
Это ты не правильно понял. Они здесь ЖИВУТ и зарабатывают. А там только отдых, шопинг, лечение и учеба детей. Жить им там неинтересно и непривлекательно, там для них не жизнь, а существование. Их там никто не знает, те кто знают презирают, там на них распростаняется закон, там они простые смертные и нах никому не нужны. Это для них не жизнь. Жизнь только тут, где менты им честь отдают и холопы шляпы перед ними снимают, где им можно всё.
antey1969 написав:flyman Жить в подвале такое себе удовольствие. За 20+ куе жить в подвале - Петросян отдыхает
Біля мене в тому ж під"їзді живе три чи чотири сім"ї. Одна точно знаю, що знімає, і з малолітньою дитиною. Яке отримують вони задоволення від "життя в підвалі" не цікавився. Може "вона хотіла би жить на Манхєтенє ... Но оказалась почєму-то в Муріно" хз Лібо, думаю ліпше пояснить хфеномен датського кацапізму.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 15 чер, 2021 11:17, всього редагувалось 1 раз.
antey1969 написав:flyman Жить в подвале такое себе удовольствие. За 20+ куе жить в подвале - Петросян отдыхает
Новобудний підвал в Єпенях - кращий за радянську "вторинку" в Києві?((( Правда, в 2015 за 15 000 на КРЖН можна було купити хіба що гараж)))
"Старий стару хвалить, що добрий борщ зварить, а молодий свою гудить: що не зварить, то спаскудить." - це про "історичний центр", від якого лишаться скоро хіба бабушатнікі Хрущова, решту забудують Манхетенами і Міраксами з модними МЗК
Востаннє редагувалось flyman в Вів 15 чер, 2021 11:22, всього редагувалось 1 раз.