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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7657765876597660

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 95
1. Зросли більш, як на 15%
18%
17
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
36
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 11:36

  flyman написав:
  Frant написав:
  antey1969 написав:flyman
Жить в подвале такое себе удовольствие.
За 20+ куе жить в подвале - Петросян отдыхает

Новобудний підвал в Єпенях - кращий за радянську "вторинку" в Києві?(((
Правда, в 2015 за 15 000 на КРЖН можна було купити хіба що гараж)))


"Старий стару хвалить, що добрий борщ зварить, а молодий свою гудить: що не зварить, то спаскудить." - це про "історичний центр", від якого лишаться скоро хіба бабушатнікі Хрущова, решту забудують Манхетенами і Міраксами з модними МЗК

житло дороге в історичному центрі. навряд чи там будуть його зносити.
Це ж не общажки біля київських промзон і не підвали в Єпенях))) :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 11:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Для Максика чтиво) https://birdinflight.com/ru/architectur ... -kyiv.html
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 11:56

  sequence написав:
  Первый написав:Зп у Києві в червні 2011 року - 4098 грн
Зп у Києві в квітні 2021 року (остання яка є) - 20400 грн

вся разница ушла на алкоголь, табак и коммуналЪ!


Тем не менее, сами все видите. Аренда тоже -25% от долларовых цен десятилетней давности. Значит не стоит недооценивать социальную нагрузку коммуналки. Плюс растет разрыв между высокими и низкими зарплатами, который средняя величина зафиксировать не может.

Вот вам свежий пример. Медианная зарплата в декабре 2019-го - 8600 грн при средней 12300 (70%), в декабре 2020-го - 9700 при средней 14200 (68%).

Самые низкие зарплаты на рынке труда - у работников хореки. Эта же сфера больше остальных пострадала от коронакризиса. На нее же пришлись наибольшие увольнения. При расчете средней зарплаты из знаменателя по причине потери работы выпали самые низкооплачиваемые, и вуаля - статистический рост. Вот перемога то какая :mrgreen:

Помните шутку:
- Фея, сделай так, чтобы не было бедняков!
- Твое желание выполнено - все бедняки умерли.

Вот вы смеетесь примерно над этим...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 12:07

  zРадио написав:..
Вот вам свежий пример. Медианная зарплата в декабре 2019-го - 8600 грн при средней 12300 (70%), в декабре 2020-го - 9700 при средней 14200 (68%).

То все понятно, коэффициент Джини, расслоение, все дела. Но в случае КРЖН, к сожалению, никогда не было возможно говорить о средних доходах украинца, та даже киевлянина.
  zРадио написав:Самые низкие зарплаты на рынке труда - у работников хореки. Эта же сфера больше остальных пострадала от коронакризиса. На нее же пришлись наибольшие увольнения. ..

согласен, но со снятием карантина оставшиеся выхватили неожиданный прикуп - конкуренты поприкрывались, а народ по гульбеням соскучился. Гляньте, что творится щас в кафешках, рестиках и прочих Лавинах - место надо бронировать, притом еда нифига не подешевела.
У разорившихся оборудование и места выкупят сильные - и все быстро оживет. Поверьте, вы сильно удивитесь, но, как всегда, вчерашним днем ))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 12:09

  zРадио написав:Самые низкие зарплаты на рынке труда - у работников хореки. Эта же сфера больше остальных пострадала от коронакризиса.

А мажорека?))) Її представники не розуміють, хто в Україні купляє секонд-хенд(((
Ви їм діаграми малюєте, а варто було би залити за комірець -гарячої смоли чи скіпідару.
Для кращого розуміння ситуації мажорекою :mrgreen: .
Востаннє редагувалось Frant в Вів 15 чер, 2021 12:24, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 12:10

  Унуноктий написав:Для Максика чтиво) https://birdinflight.com/ru/architectur ... -kyiv.html

особенно вот эта фраза
Внутри столько деревянных панелей, что чувствуешь себя внутри шкафа, — я прозвала его «дом-шкаф».
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 12:11

  Serg-ik написав:
Где и как планируют отдыхать этим летом Ярославский, Конотопский, Никонов, Смелянский, Громыко, Лукинюк

https://forbes.ua/ru/lifestyle/de-i-yak ... 52021-1478

Хм... яка країна, такі і оліхатори* :mrgreen:

Такий собі простесенький сенсей-пієм живе не гірше, ніж Коновтіпьский, а віжпочиває ТАКИ не гірше, ніж Ніканів...

* якісь лахи йомаьйо :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 12:13

  Libo написав:
  Serg-ik написав:
  change_pm написав:
зі. Думаю, що києвські ФТ понаїхи тиха заплачуть :mrgreen:

Не, ну а чо? Всё верно. Воду надо кипятить и фильтровать, а это всё недёшево.
КАН поимел жителей на стоимость бассейна, всех, включая тех, кто в нём никогда не будет плавать. Теперь будет зарабатывать на чужих инвестициях.


Ребята, все норм.
Просто у вас никогда не было бассейна и вы не знаете, сколько труда и средств он требуется для поддержания его в порядке каждый день. А тут прямо под домом. В трусах можно выходить. Не надо в этих пробках часами до воды добираться. И коктейль тебе сколотят и подадут. И перекусить сделают, не надо даже домой подниматься. Туалет. Чистота. Тётя с тряпкой. Летний отдых под домом. Заценит только тот, кто это попробовал. И заплатит за это. Еще и чаевые персоналу отстегнет. :wink:
ЗЫ Поехал как-то на Десну в выходной день. Машин тьма. Пылища. Обочины забиты. Запарковаться с трудом можно в километре. У воды срач. Не приляжешь. Не оборудовано. Кругом обоссано и обосрано. Пьянь шашлыки жарит. Бухают. на песке слой бычков и рыбных хвостов. Мрак. :x

Ти так смачно опісав - я ніби там побував...

Імхо, ти не розгубився, і набухавшись, обісцяв і обісрав там все (ну, як і всі інші грамадяни):?: :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 12:20

  sequence написав:Но в случае КРЖН, к сожалению, никогда не было возможно говорить о средних доходах украинца, та даже киевлянина


По-видимому, вы правы, если в условиях роста средних доходов на длинном временном интервале отмечается падение цен на покупку и аренду недвижимости :mrgreen:

  sequence написав: согласен, но со снятием карантина оставшиеся выхватили неожиданный прикуп - конкуренты поприкрывались, а народ по гульбеням соскучился. Гляньте, что творится щас в кафешках, рестиках и прочих Лавинах - место надо бронировать, притом еда нифига не подешевела
У разорившихся оборудование и места выкупят сильные - и все быстро оживет


И? В чем соль этой гениальной мысли? В подтверждении позиции о цикличности рынков, которую я устал уже разъяснять адептам вечнодорожая?

  sequence написав: Поверьте, вы сильно удивитесь, но, как всегда, вчерашним днем ))


Ох как же я устал удивляться всему вчерашним днем :o Жаль только, что не припомню, чему именно, а вы обломаетесь мне подсказать...
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 15 чер, 2021 12:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 12:21

  Унуноктий написав:Для Максика чтиво) https://birdinflight.com/ru/architectur ... -kyiv.html

" Усі будинки при цьому так і стоять непродані.
З скупих реплік рієлторів я зрозуміла, що елітну нерухомість купують дуже рідко, в основному їхні друзі або друзі господарів, — але частіше виходить хіба що здати особняк в оренду за $20-30 тисяч на місяць. Навіть відносно вдалий «будинок-шафа» стоїть на продажу вже сім років."

Цікаві інтер,єри))
Зразу ж видно інтелектуальний рівень укро-їліти)))
За кордоном ці люди зробили би кар,єру вантажника в супермаркеті чи токаря на заводі)))
Тут - хазяїни життя))) вдало використали 1991 рік)))
Frant
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