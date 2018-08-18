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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7657765876597660

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 95
1. Зросли більш, як на 15%
18%
17
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
36
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 12:11

  Serg-ik написав:
Где и как планируют отдыхать этим летом Ярославский, Конотопский, Никонов, Смелянский, Громыко, Лукинюк

https://forbes.ua/ru/lifestyle/de-i-yak ... 52021-1478

Хм... яка країна, такі і оліхатори* :mrgreen:

Такий собі простесенький сенсей-пієм живе не гірше, ніж Коновтіпьский, а віжпочиває ТАКИ не гірше, ніж Ніканів...

* якісь лахи йомаьйо :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 12:13

  Libo написав:
  Serg-ik написав:
  change_pm написав:
зі. Думаю, що києвські ФТ понаїхи тиха заплачуть :mrgreen:

Не, ну а чо? Всё верно. Воду надо кипятить и фильтровать, а это всё недёшево.
КАН поимел жителей на стоимость бассейна, всех, включая тех, кто в нём никогда не будет плавать. Теперь будет зарабатывать на чужих инвестициях.


Ребята, все норм.
Просто у вас никогда не было бассейна и вы не знаете, сколько труда и средств он требуется для поддержания его в порядке каждый день. А тут прямо под домом. В трусах можно выходить. Не надо в этих пробках часами до воды добираться. И коктейль тебе сколотят и подадут. И перекусить сделают, не надо даже домой подниматься. Туалет. Чистота. Тётя с тряпкой. Летний отдых под домом. Заценит только тот, кто это попробовал. И заплатит за это. Еще и чаевые персоналу отстегнет. :wink:
ЗЫ Поехал как-то на Десну в выходной день. Машин тьма. Пылища. Обочины забиты. Запарковаться с трудом можно в километре. У воды срач. Не приляжешь. Не оборудовано. Кругом обоссано и обосрано. Пьянь шашлыки жарит. Бухают. на песке слой бычков и рыбных хвостов. Мрак. :x

Ти так смачно опісав - я ніби там побував...

Імхо, ти не розгубився, і набухавшись, обісцяв і обісрав там все (ну, як і всі інші грамадяни):?: :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 12:20

  sequence написав:Но в случае КРЖН, к сожалению, никогда не было возможно говорить о средних доходах украинца, та даже киевлянина


По-видимому, вы правы, если в условиях роста средних доходов на длинном временном интервале отмечается падение цен на покупку и аренду недвижимости :mrgreen:

  sequence написав: согласен, но со снятием карантина оставшиеся выхватили неожиданный прикуп - конкуренты поприкрывались, а народ по гульбеням соскучился. Гляньте, что творится щас в кафешках, рестиках и прочих Лавинах - место надо бронировать, притом еда нифига не подешевела
У разорившихся оборудование и места выкупят сильные - и все быстро оживет


И? В чем соль этой гениальной мысли? В подтверждении позиции о цикличности рынков, которую я устал уже разъяснять адептам вечнодорожая?

  sequence написав: Поверьте, вы сильно удивитесь, но, как всегда, вчерашним днем ))


Ох как же я устал удивляться всему вчерашним днем :o Жаль только, что не припомню, чему именно, а вы обломаетесь мне подсказать...
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 15 чер, 2021 12:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 12:29

  zРадио написав:..
По-видимому, вы правы, если в условиях роста средних доходов на длинном временном интервале отмечается падение цен на покупку и аренду недвижимости :mrgreen:
..

а еще на более длинном интервале уже получицца цикличненько, не? ))
Ну да ладно, можете не троллить. Все равно до наступления главного праздника, когда вы посрамите всех сомневающихся, уже начался обратный отсчет времени. Вон фьючерсы на деревяхи, слышали, в США подешевели? Это сигнал сверху!
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 13:06

Родное сердце, я рекомендовал покупать золото еще 2 года назад, при цене 1350. Тебе ловить здесь нечего. Как говорится, там, где ты учился, я преподавал 8)

Додано: Пон 29 лип, 2019 22:12
  zРадио написав:
  ryabchenko2 написав:Золото, кстати, на максимуме за последние 5 лет. "Это жжж неспроста" (с) Пух


Золото будет дорожать и дальше в среднесроке. Это связано с изменением его статуса как актива золотовалютных резервов - частичным возвращением золотого стандарта (т.н. Basel III).

Раньше под золото центробанки могли печатать только 50% его денежного эквивалента, а с 1-го апреля - все 100%. Это одновременно и повышает спрос на золото, и увеличивает объем фиатных денег, обреченных дешеветь ко всем твердым активам.


Валютный рынок в контексте ДС
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 13:13

  Frant написав:А мажорека?))) Її представники не розуміють, хто в Україні купляє секонд-хенд(((


Я тут спрашивал, кто покупает и носит секонд-хенд. Никто не отозвался. И не сталкивался еще по жизни с такими, чтобы пошел за обувью или штанами в секонд-хенд. Допускаю, что носит какой-то бомжацкий контингент. Но не покупает, а берет на помойке. Мы часто выбрасываем вполне добротное, просто вышло из моды или стало мало. О чем вы, пьяные боты кацапурские?! Выгляните в окошко. Посмотрите как одеты и ухожены наши люди, особенно тьолки. Гордость за эту красивую нацию. А вы про секонд-хенд и помойки.
ЗЫ
Недавняя цитата Лукашенко: "На наших границах миллионы нищих и голодных украинцев!" Но он безнадежно умственно и психически больной человек. И вы выглядите также нелепо и идиотски со своим секонд-хендом. Завязывайте эту тему секонд-хенда. Специалисты по недвижимости называется. Питающиеся и одевающиеся на помойках. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 13:28

  Libo написав:
  Frant написав:А мажорека?))) Її представники не розуміють, хто в Україні купляє секонд-хенд(((


Я тут спрашивал, кто покупает и носит секонд-хенд. Никто не отозвался. И не сталкивался еще по жизни с такими, чтобы пошел за обувью или штанами в секонд-хенд. Допускаю, что носит какой-то бомжацкий контингент. Но не покупает, а берет на помойке. Мы часто выбрасываем вполне добротное, просто вышло из моды или стало мало. О чем вы, пьяные боты кацапурские?! Выгляните в окошко. Посмотрите как одеты и ухожены наши люди, особенно тьолки. Гордость за эту красивую нацию. А вы про секонд-хенд и помойки.
ЗЫ
Недавняя цитата Лукашенко: "На наших границах миллионы нищих и голодных украинцев!" Но он безнадежно умственно и психически больной человек. И вы выглядите также нелепо и идиотски со своим секонд-хендом. Завязывайте эту тему секонд-хенда. Специалисты по недвижимости называется. Питающиеся и одевающиеся на помойках. :lol:

1) боти кацапурські - віщають на московитській мові і ліплять відосики з власовським триколором. Лібо, ти не пам,єтаєш, хто це?)))
2) Дивно було би, щоб на форумі покупців нерухомості хтось реагував на запити щодо секонд-хенда. Звісно, тут є пару людей, які полюють за дешевими общажками в київських промзонах або акційними напівпідвальними конурками в ближніх Єпенях)))) проте навряд чи вони визнають, що вдягаються в секнод-хенді)))
3) ти коли проїдешся по лісовим житомирським селам??? Побачиш Україну в реалі. Не ту, що в Борисполі((((( І
Можу дати координати: Овруцький, Народицький, Радомишльський райони. До речі, там величні ліси і гарні річки та озера.)))) :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 13:47

  Унуноктий написав:Для Максика чтиво) https://birdinflight.com/ru/architectur ... -kyiv.html

Это зеркало Украины. Статья объясняет почему у нас все через ж0пу. Вот поэтому. Эти уепки, стоящие у власти и денег в нашей стране, даже для себя неспособны сделать по-человечески. Что уж о других говорить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 13:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Эти уепки, стоящие у власти и денег в нашей стране, даже для себя неспособны сделать по-человечески

Максимку на царство!!!
Serg-ik
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