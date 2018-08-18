Додано: Вів 15 чер, 2021 13:13

Frant написав: А мажорека?))) Її представники не розуміють, хто в Україні купляє секонд-хенд(((

А мажорека?))) Її представники не розуміють, хто в Україні купляє секонд-хенд(((

Я тут спрашивал, кто покупает и носит секонд-хенд. Никто не отозвался. И не сталкивался еще по жизни с такими, чтобы пошел за обувью или штанами в секонд-хенд. Допускаю, что носит какой-то бомжацкий контингент. Но не покупает, а берет на помойке. Мы часто выбрасываем вполне добротное, просто вышло из моды или стало мало. О чем вы, пьяные боты кацапурские?! Выгляните в окошко. Посмотрите как одеты и ухожены наши люди, особенно тьолки. Гордость за эту красивую нацию. А вы про секонд-хенд и помойки.ЗЫНедавняя цитата Лукашенко: "На наших границах миллионы нищих и голодных украинцев!" Но он безнадежно умственно и психически больной человек. И вы выглядите также нелепо и идиотски со своим секонд-хендом. Завязывайте эту тему секонд-хенда. Специалисты по недвижимости называется. Питающиеся и одевающиеся на помойках.