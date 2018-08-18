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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 чер, 2021 12:11
Хм... яка країна, такі і оліхатори*
Такий собі простесенький сенсей-пієм живе не гірше, ніж Коновтіпьский, а віжпочиває ТАКИ не гірше, ніж Ніканів...
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Додано: Вів 15 чер, 2021 12:20
sequence написав:
Но в случае КРЖН, к сожалению, никогда не было возможно говорить о средних доходах украинца, та даже киевлянина
По-видимому, вы правы, если в условиях роста средних доходов на длинном временном интервале отмечается падение цен на покупку и аренду недвижимости
sequence написав:
согласен, но со снятием карантина оставшиеся выхватили неожиданный прикуп - конкуренты поприкрывались, а народ по гульбеням соскучился. Гляньте, что творится щас в кафешках, рестиках и прочих Лавинах - место надо бронировать, притом еда нифига не подешевела
У разорившихся оборудование и места выкупят сильные - и все быстро оживет
И? В чем соль этой гениальной мысли? В подтверждении позиции о цикличности рынков, которую я устал уже разъяснять адептам вечнодорожая?
sequence написав:
Поверьте, вы сильно удивитесь, но, как всегда, вчерашним днем ))
Ох как же я устал удивляться всему вчерашним днем
Жаль только, что не припомню, чему именно, а вы обломаетесь мне подсказать...
Востаннє редагувалось zРадио
в Вів 15 чер, 2021 12:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 15 чер, 2021 12:29
zРадио написав:
..
По-видимому, вы правы, если в условиях роста средних доходов на длинном временном интервале отмечается падение цен на покупку и аренду недвижимости
..
а еще на более длинном интервале уже получицца цикличненько, не? ))
Ну да ладно, можете не троллить. Все равно до наступления главного праздника, когда вы посрамите всех сомневающихся, уже начался обратный отсчет времени. Вон фьючерсы на деревяхи, слышали, в США подешевели? Это сигнал сверху!
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Додано: Вів 15 чер, 2021 13:06
Родное сердце, я рекомендовал покупать золото еще 2 года назад, при цене 1350. Тебе ловить здесь нечего. Как говорится, там, где ты учился, я преподавал Додано: Пон 29 лип, 2019 22:12
Валютный рынок в контексте ДС
zРадио написав: ryabchenko2 написав:
Золото, кстати, на максимуме за последние 5 лет. "Это жжж неспроста" (с) Пух
Золото будет дорожать и дальше в среднесроке. Это связано с изменением его статуса как актива золотовалютных резервов - частичным возвращением золотого стандарта (т.н. Basel III).
Раньше под золото центробанки могли печатать только 50% его денежного эквивалента, а с 1-го апреля - все 100%. Это одновременно и повышает спрос на золото, и увеличивает объем фиатных денег, обреченных дешеветь ко всем твердым активам.
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Додано: Вів 15 чер, 2021 13:47
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Додано: Вів 15 чер, 2021 14:38
Эксперты, в связи с принятием законного ограбления в виде декларирования, что там с ценами будет, все срочно бросятся скупать квартиру на родню, чтобы не платить с денежек процент?
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Додано: Вів 15 чер, 2021 14:40
vano80 написав:
Эксперты, в связи с принятием законного ограбления в виде декларирования, что там с ценами будет, все срочно бросятся скупать квартиру на родню, чтобы не платить с денежек процент?
Думаю, що до 2023 тре буде все продати і понауїхати в нормальну юрисдикцію.
Країни ЄС або такі що готуються (Албанія, Чорногорія і т.п. теж підійдуть...)
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Додано: Вів 15 чер, 2021 14:45
flyman написав: vano80 написав:
Эксперты, в связи с принятием законного ограбления в виде декларирования, что там с ценами будет, все срочно бросятся скупать квартиру на родню, чтобы не платить с денежек процент?
Думаю, що до 2023 тре буде все продати і понауїхати в нормальну
юрисдикцію.
Країни ЄС або такі що готуються (Албанія, Чорногорія і т.п. теж підійдуть...)
А краще такти - під теплим сонечком Анталії!
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Додано: Вів 15 чер, 2021 14:46
vano80 написав:
Эксперты, в связи с принятием законного ограбления в виде декларирования, что там с ценами будет, все срочно бросятся скупать квартиру на родню, чтобы не платить с денежек процент?
Думаю без вариантов. Готовьтесь к объявлениям: "Куплю квартиры в вашем доме. Дорого. Звонить в любое время."
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Додано: Вів 15 чер, 2021 14:54
airmax78 написав: vano80 написав:
Эксперты, в связи с принятием законного ограбления в виде декларирования, что там с ценами будет, все срочно бросятся скупать квартиру на родню, чтобы не платить с денежек процент?
Думаю без вариантов. Готовьтесь к объявлениям: "Куплю квартиры в вашем доме. Дорого. Звонить в любое время."
Да, забавно...
Просто интересно, ведь вне декларации остается одно авто, одна квартира. С банков по любому и со всего остального тоже. Не выйдет ли украинский народ на улицы, когда поймет, что должен будет заплатить за как бы "излишки" свои.
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