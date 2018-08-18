Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Кстати, не знаю что происходит, но даже Престиж Холл восстает из мертвых. Достроили бизнес-центр (зачем?!) и возобновили стройку последней секции ЖК, которая стояла замороженная лет 8, наверное (зачем???!!!)
airmax78 написав:Кстати, не знаю что происходит, но даже Престиж Холл восстает из мертвых. Достроили бизнес-центр (зачем?!) и возобновили стройку последней секции ЖК, которая стояла замороженная лет 8, наверное (зачем???!!!)
vano80 написав:Эксперты, в связи с принятием законного ограбления в виде декларирования, что там с ценами будет, все срочно бросятся скупать квартиру на родню, чтобы не платить с денежек процент?
Думаю без вариантов. Готовьтесь к объявлениям: "Куплю квартиры в вашем доме. Дорого. Звонить в любое время."
Да, забавно... Просто интересно, ведь вне декларации остается одно авто, одна квартира. С банков по любому и со всего остального тоже. Не выйдет ли украинский народ на улицы, когда поймет, что должен будет заплатить за как бы "излишки" свои.
Не думаю, що Київ Реуса-Лібо - особисто піде на демонстрації "протесту")) Хіба що наймуть пенсів та лежаків, щоб ті з плакатами стояли дві-три години під кабміном "Не чіпайте мої кревно зароблені 64 квартири")))
airmax78 написав:Кстати, не знаю что происходит, но даже Престиж Холл восстает из мертвых. Достроили бизнес-центр (зачем?!) и возобновили стройку последней секции ЖК, которая стояла замороженная лет 8, наверное (зачем???!!!)