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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7658765976607661

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 95
1. Зросли більш, як на 15%
18%
17
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
36
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 14:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, не знаю что происходит, но даже Престиж Холл восстает из мертвых. Достроили бизнес-центр (зачем?!) и возобновили стройку последней секции ЖК, которая стояла замороженная лет 8, наверное (зачем???!!!)
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 15:14

  airmax78 написав:
  vano80 написав:Эксперты, в связи с принятием законного ограбления в виде декларирования, что там с ценами будет, все срочно бросятся скупать квартиру на родню, чтобы не платить с денежек процент?

Думаю без вариантов. Готовьтесь к объявлениям: "Куплю квартиры в вашем доме. Дорого. Звонить в любое время."

однозначно
Лучше переплатить 25% чужому дяде, чем 5-9% госбюджету
Лучше "хранить" в бетоне, чем в кеше ( который можно потратить на коктейли возле басейна в ФТ)
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 15:16

  airmax78 написав:Кстати, не знаю что происходит, но даже Престиж Холл восстает из мертвых. Достроили бизнес-центр (зачем?!) и возобновили стройку последней секции ЖК, которая стояла замороженная лет 8, наверное (зачем???!!!)

на Вас рассчитывают

25 худших современных зданий Киева
https://birdinflight.com/ru/architectur ... kieva.html

КГС-они построили этот город)))
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 15:17

  flyman написав:
  vano80 написав:Эксперты, в связи с принятием законного ограбления в виде декларирования, что там с ценами будет, все срочно бросятся скупать квартиру на родню, чтобы не платить с денежек процент?

Думаю, що до 2023 тре буде все продати і понауїхати в нормальну юрисдикцію.
Країни ЄС або такі що готуються (Албанія, Чорногорія і т.п. теж підійдуть...)

Так, так!
Продавай свої кавалірки і їдь до циган в Албанію)))
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 15:20

  vano80 написав:
  airmax78 написав:
  vano80 написав:Эксперты, в связи с принятием законного ограбления в виде декларирования, что там с ценами будет, все срочно бросятся скупать квартиру на родню, чтобы не платить с денежек процент?

Думаю без вариантов. Готовьтесь к объявлениям: "Куплю квартиры в вашем доме. Дорого. Звонить в любое время."


Да, забавно...
Просто интересно, ведь вне декларации остается одно авто, одна квартира. С банков по любому и со всего остального тоже. Не выйдет ли украинский народ на улицы, когда поймет, что должен будет заплатить за как бы "излишки" свои.

Не думаю, що Київ Реуса-Лібо - особисто піде на демонстрації "протесту")) Хіба що наймуть пенсів та лежаків, щоб ті з плакатами стояли дві-три години під кабміном "Не чіпайте мої кревно зароблені 64 квартири")))
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 15:29

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Кстати, не знаю что происходит, но даже Престиж Холл восстает из мертвых. Достроили бизнес-центр (зачем?!) и возобновили стройку последней секции ЖК, которая стояла замороженная лет 8, наверное (зачем???!!!)

на Вас рассчитывают

25 худших современных зданий Киева
https://birdinflight.com/ru/architectur ... kieva.html

КГС-они построили этот город)))

Заметьте, Серж, что Вас мы ориентировали на архитекутрную жемчужину Киева, а ни на какой-то там Диамант Холл. Цените это.
airmax78
 
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  #<1 ... 7658765976607661
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