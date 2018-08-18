Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Кстати, не знаю что происходит, но даже Престиж Холл восстает из мертвых. Достроили бизнес-центр (зачем?!) и возобновили стройку последней секции ЖК, которая стояла замороженная лет 8, наверное (зачем???!!!)
airmax78 написав:Кстати, не знаю что происходит, но даже Престиж Холл восстает из мертвых. Достроили бизнес-центр (зачем?!) и возобновили стройку последней секции ЖК, которая стояла замороженная лет 8, наверное (зачем???!!!)
vano80 написав:Эксперты, в связи с принятием законного ограбления в виде декларирования, что там с ценами будет, все срочно бросятся скупать квартиру на родню, чтобы не платить с денежек процент?
Думаю без вариантов. Готовьтесь к объявлениям: "Куплю квартиры в вашем доме. Дорого. Звонить в любое время."
Да, забавно... Просто интересно, ведь вне декларации остается одно авто, одна квартира. С банков по любому и со всего остального тоже. Не выйдет ли украинский народ на улицы, когда поймет, что должен будет заплатить за как бы "излишки" свои.
Не думаю, що Київ Реуса-Лібо - особисто піде на демонстрації "протесту")) Хіба що наймуть пенсів та лежаків, щоб ті з плакатами стояли дві-три години під кабміном "Не чіпайте мої кревно зароблені 64 квартири")))
airmax78 написав:Кстати, не знаю что происходит, но даже Престиж Холл восстает из мертвых. Достроили бизнес-центр (зачем?!) и возобновили стройку последней секции ЖК, которая стояла замороженная лет 8, наверное (зачем???!!!)
Frant написав:Не думаю, що Київ Реуса-Лібо - особисто піде на демонстрації "протесту")) Хіба що наймуть пенсів та лежаків, щоб ті з плакатами стояли дві-три години під кабміном "Не чіпайте мої кревно зароблені 64 квартири")))
Всегда честно и полностью плачу податки. Считаю это высшей степенью скотства обманывать свой народ, когда на войне с русской сволочью гибнут наши солдаты. Честь имею. Выступаю за самое полное декларирование имущества и уголовное наказание с конфискацией у тех, кто не может внятно объяснить происхождение своего имущества.
vano80 написав:Эксперты, в связи с принятием законного ограбления в виде декларирования, что там с ценами будет, все срочно бросятся скупать квартиру на родню, чтобы не платить с денежек процент?
Думаю без вариантов. Готовьтесь к объявлениям: "Куплю квартиры в вашем доме. Дорого. Звонить в любое время."
Да, забавно... Просто интересно, ведь вне декларации остается одно авто, одна квартира. С банков по любому и со всего остального тоже. Не выйдет ли украинский народ на улицы, когда поймет, что должен будет заплатить за как бы "излишки" свои.
В контексте недвижимости, больше всего закон бьет по лендлордам, 98% из которых не смогут подтвердить, что имущество куплено за доходы, с которых уплачены налоги. Более того, чреватой может стать и сама попытка нулевого декларирования объектов недвижимости - помимо 5% их стоимости, которые придется подарить, это еще и раскрывают перед налоговиками факт наличия "лишних" м2, с которых собирается рента, но не платятся налоги.
Формально, перекупщики находятся в таком же уязвимом положении, но так как большинство объектов недвижимости покупаются и продаются на первичном рынке, сомнительно, что государство сможет собирать информацию с застройщиков в единый реестр. Разве что на этапе покупки первички через банк перекупщик будет пойман "на горячем".
Что касается желающих отбелить деньги - из всех способов неоспоримые преимущества имеет покупка ОВГЗ. Во-первых, вдвое более низкая ставка декларирования, во-вторых, наивысшая ликвидность - комиссия за покупку в пределах 1000 грн, комиссия за продажу и зачисление средств - 0.
В общем и целом, практически во всех странах мира инициативы по нулевому декларированию проваливались. Так что ожидать каких-то радикальных изменений на КРЖН в связи с законом я бы не стал
Серж, щось вам не везе)) - то за цінами на нерухомість не можете встигнути - то тепер котлетку вашу побриють Ви ж не під матрасом/під грушею її тримаєте? (ой, що я таке запитую - ви ж то спите на чужому матрасі - тому, тільки по банках тримаєте )