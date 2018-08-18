Додано: Вів 15 чер, 2021 16:00

vano80 написав: airmax78 написав: vano80 написав: Эксперты, в связи с принятием законного ограбления в виде декларирования, что там с ценами будет, все срочно бросятся скупать квартиру на родню, чтобы не платить с денежек процент? Эксперты, в связи с принятием законного ограбления в виде декларирования, что там с ценами будет, все срочно бросятся скупать квартиру на родню, чтобы не платить с денежек процент?

Думаю без вариантов. Готовьтесь к объявлениям: "Куплю квартиры в вашем доме. Дорого. Звонить в любое время." Думаю без вариантов. Готовьтесь к объявлениям: "Куплю квартиры в вашем доме. Дорого. Звонить в любое время."



Да, забавно...

Просто интересно, ведь вне декларации остается одно авто, одна квартира. С банков по любому и со всего остального тоже. Не выйдет ли украинский народ на улицы, когда поймет, что должен будет заплатить за как бы "излишки" свои. Да, забавно...Просто интересно, ведь вне декларации остается одно авто, одна квартира. С банков по любому и со всего остального тоже. Не выйдет ли украинский народ на улицы, когда поймет, что должен будет заплатить за как бы "излишки" свои.

В контексте недвижимости, больше всего закон бьет по лендлордам, 98% из которых не смогут подтвердить, что имущество куплено за доходы, с которых уплачены налоги. Более того, чреватой может стать и сама попытка нулевого декларирования объектов недвижимости - помимо 5% их стоимости, которые придется подарить, это еще и раскрывают перед налоговиками факт наличия "лишних" м2, с которых собирается рента, но не платятся налоги.Формально, перекупщики находятся в таком же уязвимом положении, но так как большинство объектов недвижимости покупаются и продаются на первичном рынке, сомнительно, что государство сможет собирать информацию с застройщиков в единый реестр. Разве что на этапе покупки первички через банк перекупщик будет пойман "на горячем".Что касается желающих отбелить деньги - из всех способов неоспоримые преимущества имеет покупка ОВГЗ. Во-первых, вдвое более низкая ставка декларирования, во-вторых, наивысшая ликвидность - комиссия за покупку в пределах 1000 грн, комиссия за продажу и зачисление средств - 0.В общем и целом, практически во всех странах мира инициативы по нулевому декларированию проваливались. Так что ожидать каких-то радикальных изменений на КРЖН в связи с законом я бы не стал