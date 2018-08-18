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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7660766176627663>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 95
1. Зросли більш, як на 15%
18%
17
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
36
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
17
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 16:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Не думаю, що Київ Реуса-Лібо - особисто піде на демонстрації "протесту")) Хіба що наймуть пенсів та лежаків, щоб ті з плакатами стояли дві-три години під кабміном "Не чіпайте мої кревно зароблені 64 квартири")))

Тим, хто чесно платив податки, хвилюватися не варто. У мене наприклад, усі доходи легальні і задекларовані, з яких сплачено всі податки.
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 16:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:и раскрывают перед налоговиками факт наличия "лишних" м2

Хотел бы задать вам вопрос. Что у нас происходит с этим электронным реестром собственников недвижимости? У нас его за много лет так и не создали? Почему действительно до сих схема налогообложения "лишних" метров так и не работает? При чем она не работает как для старого фонда, так и для новых объектов. У меня 90 кв.метров. Сдано в 2018-м. Никакой налог не приходит.


reus , и на "лишние " метры?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 16:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Hotab написав:reus , и на "лишние " метры?

Налоги на недвижимость тоже плачу, но это копейки по сравнению с остальными.
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 16:41

  Hotab написав:
  zРадио написав:и раскрывают перед налоговиками факт наличия "лишних" м2

Хотел бы задать вам вопрос. Что у нас происходит с этим электронным реестром собственников недвижимости? У нас его за много лет так и не создали? Почему действительно до сих схема налогообложения "лишних" метров так и не работает? При чем она не работает как для старого фонда, так и для новых объектов. У меня 90 кв.метров. Сдано в 2018-м. Никакой налог не приходит.

reus , и на "лишние " метры?

Ватсон, це елементарно!
Укро-їліта не бажає платити податки. Залишила собі лазейки. Ну і простий нарот цим користується.
Ви ж самі повинні знати ділові та моральні принципи та якості укро-їліти.

  Hotab написав:Что у нас происходит с этим электронным реестром собственников недвижимости? У нас его за много лет так и не создали?

очевидно, він не потрібен))) :mrgreen: Цій країні і цій їліті)))

Можливо, Ви в Африці і не в курсі про укро-їліту. Читайте:
https://censor.net/ua/video_news/327159 ... yfikatsiyi

Востаннє редагувалось Frant в Вів 15 чер, 2021 16:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 16:44

Сколько они ввалили в ремонт как думаете ? Площадь всего 74 кв.м.

https://thecapital.com.ua/property/prod ... rstyuka-6/
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 16:44

  reus написав:Налоги на недвижимость тоже плачу, но это копейки по сравнению с остальными.


В Америке я каждый год плачу порядка 1% от оценочной (рыночной) стоимости дома. Это местный податок. Он идет на дороги, тротуары, озеленение и пр. благостройство вокруг моего жилья. А тут даже копейки одни не хотят платить, а другие не хотят собирать. И еще удивляемся, почему кругом всё так запущено. За комфорт кто-то должен платить. А тут высший пилотаж рассказать на форуме как кинул государство с податками, и тут же открыть на него пасть почему дороги и тротуары плохие. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 16:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Ви ж самі повинні знати ділові та моральні принципи та якості укро-їліти.

Имею счастье не пересекаться.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 16:49

  Libo написав:А тут даже копейки одни не хотят платить, а другие не хотят собирать

З особнячків 500-1000 м2 - податок 1% неслабий)))
Якби всі наші мажори платили - ого-го! Бюджет за півроку наповнився би!
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 16:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хм, это получается, что "фьючерс" на квартиру является объектом декларирования? Или не является?
Если продать по переуступке и заплатить налог, вуаля - чистые деньги, можно не декларировать?
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 16:53

  Frant написав:Ватсон, це елементарно!
Укро-їліта не бажає платити податки. Залишила собі лазейки. Ну і простий нарот цим користується.


Может есть проблема и с нами, с плебсом? :roll:
Мы ради того, чтобы самим не платить 3 коп., готовы согласиться на неуплату элитой больших денег? И этим соглашаемся жить в г.? Никто не платит, значит всем так хорошо и комфортно. :x
Libo
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