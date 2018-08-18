Тим, хто чесно платив податки, хвилюватися не варто. У мене наприклад, усі доходи легальні і задекларовані, з яких сплачено всі податки.
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Додано: Вів 15 чер, 2021 16:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Тим, хто чесно платив податки, хвилюватися не варто. У мене наприклад, усі доходи легальні і задекларовані, з яких сплачено всі податки.
Додано: Вів 15 чер, 2021 16:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Хотел бы задать вам вопрос. Что у нас происходит с этим электронным реестром собственников недвижимости? У нас его за много лет так и не создали? Почему действительно до сих схема налогообложения "лишних" метров так и не работает? При чем она не работает как для старого фонда, так и для новых объектов. У меня 90 кв.метров. Сдано в 2018-м. Никакой налог не приходит.
reus , и на "лишние " метры?
Додано: Вів 15 чер, 2021 16:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 15 чер, 2021 16:41
Ватсон, це елементарно!
Укро-їліта не бажає платити податки. Залишила собі лазейки. Ну і простий нарот цим користується.
Ви ж самі повинні знати ділові та моральні принципи та якості укро-їліти.
очевидно, він не потрібен))) Цій країні і цій їліті)))
Можливо, Ви в Африці і не в курсі про укро-їліту. Читайте:
Востаннє редагувалось Frant в Вів 15 чер, 2021 16:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 15 чер, 2021 16:44
Сколько они ввалили в ремонт как думаете ? Площадь всего 74 кв.м.
Додано: Вів 15 чер, 2021 16:44
В Америке я каждый год плачу порядка 1% от оценочной (рыночной) стоимости дома. Это местный податок. Он идет на дороги, тротуары, озеленение и пр. благостройство вокруг моего жилья. А тут даже копейки одни не хотят платить, а другие не хотят собирать. И еще удивляемся, почему кругом всё так запущено. За комфорт кто-то должен платить. А тут высший пилотаж рассказать на форуме как кинул государство с податками, и тут же открыть на него пасть почему дороги и тротуары плохие.
Додано: Вів 15 чер, 2021 16:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 15 чер, 2021 16:49
Додано: Вів 15 чер, 2021 16:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Хм, это получается, что "фьючерс" на квартиру является объектом декларирования? Или не является?
Если продать по переуступке и заплатить налог, вуаля - чистые деньги, можно не декларировать?
Додано: Вів 15 чер, 2021 16:53
Может есть проблема и с нами, с плебсом?
Мы ради того, чтобы самим не платить 3 коп., готовы согласиться на неуплату элитой больших денег? И этим соглашаемся жить в г.? Никто не платит, значит всем так хорошо и комфортно.
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