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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 чер, 2021 16:53
sequence написав:
Хм, это получается, что "фьючерс" на квартиру является объектом декларирования? Или не является?
Если продать по переуступке и заплатить налог, вуаля - чистые деньги, можно не декларировать?
Вірогідно, можна не платити.
До речі, саме укро-їліта написала для себе цей закон.
Ну і простий мутрий нарот також в,їхав в тему і користується здобутками
бидло-їліти.
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Додано: Вів 15 чер, 2021 16:56
sequence написав:
Хм, это получается, что "фьючерс" на квартиру является объектом декларирования? Или не является?
Если продать по переуступке и заплатить налог, вуаля - чистые деньги, можно не декларировать?
Декларироваться должно все, за что уплачены большие деньги. Если даже не задекларируешь фьючерс в этом году, доход по нему обязательно всплывет в следующем.
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Libo
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Додано: Вів 15 чер, 2021 16:58
sequence написав:
Хм, это получается, что "фьючерс" на квартиру является объектом декларирования? Или не является?
Фьючерс - это ценная бумага. Насколько я представляю себе, цб должны декларироваться.
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Libo
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Додано: Вів 15 чер, 2021 17:01
Libo написав: sequence написав:
Хм, это получается, что "фьючерс" на квартиру является объектом декларирования? Или не является?
Фьючерс - это ценная бумага. Насколько я представляю себе, цб должны декларироваться.
Ты тут пишешь что все декларируешь в США недвигу, так же пишешь что торгуешь акциями, и ты не знаешь что ценные бумаги есть в декларациях в любой стране мира ????
Блин, ну нельзя же так загоняться....
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zzzzzz
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Додано: Вів 15 чер, 2021 17:07
zzzzzz написав:
Ты тут пишешь что все декларируешь в США недвигу, так же пишешь что торгуешь акциями, и ты не знаешь что ценные бумаги есть в декларациях в любой стране мира ????
Блин, ну нельзя же так загоняться....
Я как раз и говорю, что цб должны у вас декларироваться тоже. Я проекта украинского закона не читал и не могу это утверждать. В Америке я декларирую абсолютно все свои доходы. Чем я тебя удивил?
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Libo
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Додано: Вів 15 чер, 2021 17:30
Hotab написав:
Хотел бы задать вам вопрос. Что у нас происходит с этим электронным реестром собственников недвижимости? У нас его за много лет так и не создали? Почему действительно до сих схема налогообложения "лишних" метров так и не работает? При чем она не работает как для старого фонда, так и для новых объектов. У меня 90 кв.метров. Сдано в 2018-м. Никакой налог не приходит.
Реестр недвижимости есть (Державний реєстр речових прав на нерухоме майно). Его владелец - Минюст. Как-то слышал от человека в теме, что не все госреестры "подружены" между собой - это и создает проблему, о которой вы говорите. У налоговиков может быть свой собственный софт, который не умеет автоматом определять объекты налогообложения собственности из реестров других министерств. А руками этого никто делать не будет - масштаб вопроса не тот. Как-то так. Это умозаключение, а не точное знание ответа, если что. Когда-нибудь реестры синхронизируют. Думаю, эта задача подъемная, если есть цель...
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zРадио
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Додано: Вів 15 чер, 2021 17:33
Трошки они набрехали - это двушка, с 3 мя окнами. Вида "шикарный0" там может быть на замученную Лазурную Грусть, и из одной комнаты,если, хорошо шею повернуть - клочок правого берега. Инвестицией видимо рассчитана чтобы удвоить вложенные средства, но врядли-врядли )
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